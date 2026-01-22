ARC Raiders: Wassersorgen – So findet ihr den Tunneleingang und die Wasserprobe

Alexander Mehrwald
ARC Raiders: Wassersorgen – So findet ihr den Tunneleingang und die Wasserprobe

„Wassersorgen“ ist eine Quest in ARC Raiders, die ihr von Celeste bekommt. Um sie zu lösen, müsst ihr eine Wasserprobe entnehmen. Wie und wo euch das gelingt, erklären wir euch im Guide.

Was muss man für die Quest machen? Bekommt ihr die Quest von Celeste, müsst ihr euch zu den Damm-Schlachtfeldern begeben. Dort müsst ihr den Zugang zu einem Tunnel finden und darin eine Probe vom verunreinigten Wasser entnehmen.

Wo ihr dafür hinmüsst und wie ihr die Punkte findet sowie die Quest abschließt, erfahrt ihr hier.

Hochwassertunnel-Location – Hier findet ihr den Eingang

Seid ihr auf den Damm-Schlachtfeldern, solltet ihr zum Balkon „Rote Seen“ im Südosten der Map reisen. Von dort aus könnt ihr der Mauer folgen und solltet den Eingang nordwestlich in der Nähe des Kontrollturms finden.

Hier seht ihr in Grün die Location und wie der Eingang zu den Tunneln aussieht:

ARC Raiders Wassersorgen Hochwassertunnel Eingang Location
Hier ist die Location für den Eingang markiert.
ARC Raiders Wassersorgen Hochwassertunnel Eingang
Nach diesem Tunnel müsst ihr Ausschau halten.

Wasserprobe entnehmen und Quest beenden

Geht durch den Eingang und folgt dem Gang, soweit ihr könnt, geradeaus. Haltet euch links und folgt dem Ganzen, bis ihr in einem Raum ankommt. Links vor einem weiteren Tunnel mit einem Schlauch kommt ihr an die Stelle, an der ihr die Wasserprobe entnehmen könnt:

Auf der linken Seite findet ihr die Probe.
Hier sollte euch in gelb angezeigt werden, dass ihr die Wasserprobe entnehmen könnt.

Sackt die Probe ein und die Quest ist automatisch abgeschlossen. Ihr müsst für den Erfolg nicht mehr sicher extrahieren, da hier ein richtiges Item in eurem Inventar landet. Macht euch also keine Sorgen, solltet ihr das Match im Anschluss nicht überleben.

Neben dieser Quest gibt es natürlich auch noch einen Haufen weiterer Aufgaben in ARC Raiders und viele Ressourcen sowie Items zu ergattern. Solltet ihr an einer Stelle nicht weiterkommen, haben wir dafür einige Guides, Tipps und Übersichten parat, die euch bei der Lösung eures Problems helfen: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

