ARC Raiders: Eine Enthüllung in den Trümmern – So löst ihr die Quest

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2 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
ARC Raiders: Eine Enthüllung in den Trümmern – So löst ihr die Quest

In ARC Raiders benötigt Speranza erneut eure Hilfe. Diesmal geht es um die Quest „Eine Enthüllung in den Trümmern“ und ein Gerät, das ihr für Lance finden müsst.

Was muss man für die Quest machen? Lance, der freundliche Medizin-Roboter in Speranza schickt euch auf eine neue Quest. Ihr müsst für ihn ein Gerät finden – den ESR-Analysator. All das müsst ihr in einer Runde erledigen, ohne zu sterben. Die folgenden Quest-Schritte lauten so:

  • In einer Apotheke in der Begrabenen Stadt nach einem ESR-Analysator suchen
  • Bring den ESR-Analysator zu Lance

Viele Orte sind auf der Map markiert, doch ausgerechnet die Apotheke ist nicht verzeichnet. Deshalb irren nun viele Raider ziellos durch den Sand der Stadt und auf der Suche nach dem Gebäude. Wir zeigen euch, wo sich euer Ziel befindet.

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Hier findet ihr die Apotheke

Um die Apotheke für Lance zu finden, müsst ihr den eher südlicheren Teil der Map „Begrabene Stadt“ besuchen. Gelangt jetzt in den Map-Bereich „Plaza Rosa“ und haltet Ausschau nach einem Gebäude mit Schriftzug „Farmacia“ – das ist die Apotheke.

ARC-Raiders-Begrabene-Stadt-Location
Hier findet ihr die Apotheke auf der Mao
ARC-Raiders-Apotheke
So sieht die Apotheke aus
ARC-Raiders-Analysator
Mit diesem Gerät müsst ihr interagieren

Seid ihr dort angekommen, müsst ihr jetzt durch die Tür. Diese ist aber leider verriegelt und muss aufgebrochen werden. Nutzt also eure Interaktionstaste und startet die Animation. In diesem Bereich patrouillieren gerne oft Wespen und Bastionen. Seid also vorsichtig und sucht euch den richtigen Zeitpunkt aus, um die Türe aufzubrechen.

Wenn die Tür offen ist, müsst ihr jetzt an die Ladentheke gehen, wo sich die Kasse befindet, und dann diese nach einem Gerät durchstöbern. Interagiert mit diesem, um den ESR-Analysator aufzuheben. Packt das Item dann in eure Sicherheitstasche und nehmt gleich die nahegelegene U-Bahn, um zu verschwinden. Wenn ihr sterbt, müsst ihr das Item erneut suchen. Geht deshalb unbedingt mit einem kleinen Loadout rein.

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Das waren alle wichtigen Fundorte für die Quest „Eine Enthüllung in den Trümmern“ in ARC Raiders. Neben dieser Mission gibt es auch noch weitere Quests, die ihr abschließen könnt. Solltet ihr dafür ebenfalls Lösungen suchen, haben wir für euch die passende Guide-Übersicht: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

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