ARC Raiders: Gesperrtes Tor – Uhrzeit und wo ihr die Schlüssel findet

In ARC Raiders gibt es auf der Map „Das Blaue Tor“ das Event „Gesperrtes Tor“. Hier müssen die Spieler Schlüssel finden, ein Tor knacken und dann eine Menge Loot einkassieren. Wie ihr das macht, erfahrt ihr hier.

Um welche Uhrzeit ist das Event aktiv? Dazu gibt es mehrere Vermutungen:

  • Einige meinen, das Event würde alle 12 Stunden aktiv sein
  • Seiten wie OP.gg berichten davon, dass ihr alle 3 Stunden vorbeischauen könnt

Wir haben ebenfalls den Timer etwas im Auge behalten und beobachtet, dass das Event sogar alle 2 Stunden aktiv sein kann. Schaut also zu jeder vollen Stunde auf die Kartenauswahl, um sicherzustellen, dass ihr das Event nicht verpasst.

Fundorte aller Schlüssel

Wichtiges zum Event: Solltet ihr euch wundern, warum ihr an den jeweiligen Fundorten der Schlüssel keinen Code findet, kann es daran liegen, dass die Spieler mit ihnen aus der Map extrahiert sind. Dadurch gibt es einen Softlock auf der gesamten Map. Dadurch kann niemand das Tor öffnen und ihr müsst euch eine neue Lobby suchen. Diejenigen, die dann den Schlüssel haben, können auf den neuen Maps so schneller das Tor öffnen, um als erste den Loot einzusacken. (Quelle: reddit.com)

Bewehrte Rezeption

Geht hierzu in das Gebäude der Rezeption und versucht alle Behälter und Kanister zu öffnen und zu durchsuchen. Die Box, in der sich der Code befindet, ist zufällig, nehmt euch also die Zeit und erkundet jeden freien Winkel im Radius des POIs.

ARC-Raiders-Das-Blaue-Tor-Bewehrte-Rezeption.jpg
Die Bewehrte Rezeption in der Nähe des Dorfes

Antike Festung

In der Antiken Festung habt ihr drei Punkte, die ihr nach dem Schlüssel durchsuchen könnt:

  • Den Turm
  • Den Lagerraum
  • Den Keller
ARC-Raiders-Das-Blaue-Tor-Antike-Festung.jpg
Die Antike Festung befindet sich am Rand der Map

Raider-Zuflucht

Bei der Raider-Zuflucht handelt es sich um die Kirche. Auch hier habt ihr zwei Punkte, an denen sich der Code verstecken kann. Dazu gehören der Keller sowie das Erdgeschoss in der Kirche.

ARC-Raiders-Blaues-Tor-Raider-Zuflucht.jpg
Die Raider-Zuflucht ist im Wald

Pilgergipfel

Der Pilgergipfel ist ein gigantischer Ort der abgesucht werden kann. Hierfür solltet ihr die einzelnen Server-Räume sowie den Turm erkunden. Vor allem die Spinde oder elektronischen Module eignen sich hervorragend als Versteck für den Code.

ARC-Raiders-Das-Blaue-Tor-Pilgergipfel.jpg
Der Pilgergipfel ist in der Nähe des Berges

Habt ihr alle Codes beisammen oder nun einen, geht ihr los zum Torkontrollraum. Dort angekommen müsst ihr alle Codes eingeben, um dann das gigantische Tor in der Nähe der Sicherheitskontrolle zu öffnen. Die bekannten anderen Eingänge zum Tunnel bleiben aber weiterhin verschlossen. Ihr könnt nur über den Haupteingang in den Tunnel gelangen.

Warum sollte ich das Event spielen? Gesperrtes Tor sowie das Event um den Hurrikan sind die einzigen Events, in denen ihr die Bobcat-Blaupause erlangen könnt. Dabei handelt es sich um eine starke Endgame-Waffe, die in keinem Loadout fehlen sollte. Schaut also vorbei und wenn euch das Suchen der Codes zu komplex erscheint, könnt ihr euch auch direkt an das Tor stellen und warten, bis andere Raider das Tor geöffnet haben. So könnt ihr sicher sein, dass ihr definitiv Loot abstauben könnt.

Das waren alle wichtigen Infos zu dem Event „Gesperrtes Tor“. Möchtet ihr euch dafür noch passend ausrüsten, solltet ihr lieber noch in unsere Liste mit den besten Waffen vorbeischauen. Dort gibt es genug Optionen, um euch auch bei einer Konfrontation wehren zu können: ARC Raiders: Die besten Waffen für jede Situation

