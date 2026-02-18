ARC Raiders: Katzenbett finden – Hier erlangt ihr es für Scrappy

Hühnertier Scrappy fordert in ARC Raiders von euch ein Katzenbett, wenn ihr ihn auf die maximale Stufe bringen wollt. Wie ihr es effizient und sicher findet, erklären wir euch im Guide.

Wie findet man am besten ein Katzenbett? Katzenbetten könnt ihr vor allem in Wohn- und Gewerbegebieten finden. Dafür bieten sich folgende Orte vorrangig an:

Begrabene Stadt Plaza Rosa Santa-Maria-Häuser Piazza Arbusto

Damm-Schlachtfelder Fahle Wohnungen Rubinresidenz

Das Blaue Tor Dorf



Welche Map sich am besten eignet, warum und welche Tipps euch bei der Suche helfen können, erfahrt ihr im nächsten Abschnitt.

Die besten Locations und Tipps, um ein Katzenbett zu finden

Wo sucht man am besten nach dem Katzenbett? Wollt ihr möglichst sicher aus einem Match mit einem Katzenbett zurückkehren, bietet sich vor allem die Karte Begrabene Stadt an, da dort die möglichen Gebiete nah beieinander sind und eure Chance dort somit höher ist, schnell den gewünschten Loot einzuheimsen.

Die Locations in den bunten Kästen solltet ihr unbedingt abklappern.

Welche Gebäude sollte man priorisieren? Haltet vor allem Ausschau nach Läden oder Wohnungen und sucht dann in ihren Regalen oder Kommoden nach dem passenden Loot.

Welche Tipps sollte man beherzigen? Habt ihr es gefunden, verstaut es am besten in eurer Sicherheitstasche, solltet ihr eine dabei haben. So könnt ihr sicher sein, dass ihr trotz Ableben mit dem Katzenbett aus der Runde ausscheidet.

Wenn ihr von der Sicherheitstasche profitieren wollt, aber nicht eure starken Items verlieren möchtet, rüstet einfach ein günstiges Augment und Schild aus und sonst nichts. So profitiert ihr trotzdem von der Sicherheitstasche ohne größere Verluste beim Tod.

Seid ihr allerdings eher unsicher, könnt ihr auch auf ein Gratis-Loadout zurückgreifen, damit ihr im Zweifel keine wertvollen Gegenstände verliert. Denn die Gegenden sind gefährlich und ihr könntet leicht von ARCs oder feindlichen Raidern überrascht werden. Es kann also nicht schaden, wenn ihr mit Waffen looten geht.

Insbesondere bei den Santa-Maria-Häusern solltet ihr vorsichtig sein, da dort starke Bastion-ARCs unterwegs sein können. Nutzt dann anschließend die nahe U-Bahn und verschwindet so schnell von der Map.

Um Scrappy auf die letzte Stufe zu bringen, braucht ihr allerdings nicht nur das Katzenbett. Auch Oliven und Kaktusfeigen müsst ihr ausfindig machen, um euren Gockel zu trainieren, auf dass er euch noch bessere Loot einbringen möge. Wo ihr die Ressourcen findet, erklären wir euch in unserem Guide dazu: ARC Raiders: Oliven und Kaktusfeigen finden – So erwischt ihr die Früchte