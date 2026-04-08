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ARC Raiders: Was wir zurückließen – Hier findet ihr Bilguuns Versteck

MrTHeRWy Christos Tsogos Lesezeit 3 Minuten
ARC-Raiders-Quest-2

Der Waffen-Shop von Tian Wen schickt euch in ARC Raiders erneut auf eine dreiteilige Quest in verschiedenen Gebieten, um Dinge zu sammeln. Natürlich werden die Orte nicht auf eurer Map markiert, deshalb zeigen wir euch, wo ihr hin müsst, um die Quest abzuschließen.

ARC Raiders
ARC Raiders
Shooter

Was ist das für eine Quest? Die Waffenhändlerin Tian Wen schickt euch irgendwann auf die Quest „Was wir zurückließen“. In dieser müsst ihr drei Maps besuchen, Dinge plündern und Informationen beschaffen.

Wie üblich wird in ARC Raiders kein Quest-Ort markiert, weshalb ihr euch selbst auf die Suche nach den Standorten machen müsst. Wir haben deshalb alle drei Fundorte besucht, um euch zu zeigen, wo sie sich befinden.

Update, 9. April 2026: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.
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ARC Raiders zeigt im Launch-Trailer, wie der Kampf Mensch gegen Maschine aussieht

Damm-Schlachtfelder: Etwas von Bedeutung finden

Auf den Damm-Schlachtfeldern müsst ihr im Sumpfgebiet „etwas von Bedeutung“ finden. Dazu schickt euch Tian Wen zum südlichen Sumpfaußenposten, der sich westlich vom Kontrollraum der Wasseraufbereitung befindet.

Geht dazu in den Sumpf und sucht nach einem Gebäude, das so aussieht wie ein heruntergekommenes Silo – geht dort hinein. Auf einer der Ablagen werdet ihr einige Dokumente finden, mit denen ihr interagieren müsst. Wenn ihr das getan habt, ist dieser Teil abgeschlossen.

ARC-Raiders-Damm-Schlachtfelder-Quest
Dort befindet sich das besagte Silo
ARC-Raiders-Damm-S-1
Hier müsst ihr das Silo betreten
ARC-Raiders-Damm-S-2
Hier befinden sich die Unterlagen für eure Quest

Begrabene Stadt: 2 Container unter dem Parkhaus finden

In der Begrabenen Stadt müsst ihr euch jetzt zum Parkhaus begeben, das sich in der Nähe des Krankenhauses befindet. Geht in die unterste Etage und sucht nach einer versiegelten Tür mit der Aufschrift „1“ – brecht diese auf.

Geht durch die Tür und nutzt die Seilrutsche bis zur untersten Etage. Dort angekommen, müsst ihr nun 2 Behälter eurer Wahl durchsuchen. Dazu gehören Motorhauben von Fahrzeugen, Waffenkoffer, Taschen, Metallkisten und vieles mehr. Habt ihr 2 Container durchsucht, seid ihr auch hiermit fertig.

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Hier geht es zu eurem Zielort
ARC-Raiders-Begrabene-Stadt-1
Diese Tür müsst ihr auf der ersten Etage aufbrechen
ARC-Raiders-Begrabene-Stadt-2
So sieht der Raum aus den ihr plündern müsst

Raumhafen: Bilguuns Versteck finden

Der wohl schwierigste Teil ist es, Bilguuns Versteck zu finden. Dieser befindet sich an der Außenmauer des Containerlagers im Raumhafen. Besucht die Ostseite des Lagers und sucht nach einer Leiter. Steigt diese hinauf und sucht südöstlich nach einem kleinen Buch, das sich auf einem Kleiderhaufen befindet. Auf unseren Bildern seht ihr die genauen Standorte.

ARC-Raiders-Raumhafen-Quest
Hier befindet sich der Unterschlupf
ARC-Raiders-Containerlager-1
Geht jetzt die Treppe hinauf
ARC-Raiders-Containerlager-2
Dieses Büchlein müsst ihr aufheben

Welche Belohnungen gibt es für die Quest? Wenn ihr die Quest abgeschlossen habt, erhaltet ihr drei Aufsätze der Stufe 2:

  • eine Mündung
  • einen Griff
  • einen Schaft für eure Gewehre.

Die Belohnungen sind ein netter Bonus, aber keine High-End-Komponenten für eure Builds.

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Das waren alle wichtigen Infos zur Quest „Was wir zurückließen“. Hattet ihr selbst Schwierigkeiten, Bilguuns Versteck zu finden? Einige Spieler haben neben dieser Quest auch mit der Kiste des Majors zu kämpfen, denn die scheint verbuggt zu sein. Wie ihr das Problem möglicherweise beheben könnt, zeigen wir euch in unserem Guide: ARC Raiders: Majors Footlocker – So löst ihr die Quest (auch mit Bug)

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