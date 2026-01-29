ARC Raiders: Ein erstklassiges Exemplar – So löst ihr die Quest

In der Quest „Ein erstklassiges Exemplar“ schickt euch Shani in ARC Raiders los, um für sie Forschung zu betreiben. Es geht zum Blauen Tor und was ihr dort tun müsst, erfahrt ihr hier.

Was muss man für die Quest machen? Mit Update 1.13 kamen neue Quests nach ARC Raiders und einer von ihnen lautet „Ein erstklassiges Exemplar“. Diese bekommt ihr von Shani und sie wird euch dann zum Blauen Tor schicken. Dort müsst ihr in einer Runde:

  • 2 ARC-Energiezellen finden
  • Mit einem ARC-Abholzer interagieren und die Energiezellen einsetzen
  • Den ARC-Abholzer plündern

Was die Energiezellen angeht, so reicht es, wenn ihr einfach einige ARCs zerstört – diese können dann von ihren Hüllen geplündert werden. Der wohl eher kniffligere Part ist das Finden der ARC-Abholzer, denn die Map vom Blauen Tor ist riesig und Feinde könnten überall lauern. Es ist also wichtig zu wissen, wo ihr hingehen müsst, um keine Zeit zu verlieren und unnötige Risiken einzugehen. Wir zeigen euch, wo ihr suchen müsst.

Abholzer finden: Alle Fundorte am Blauen Tor

Die ARC-Abholzer für Shanis Quest findet ihr auf der Map „Das Blaue Tor“. Laut unseres Wissensstands könnt ihr 4 Exemplare besuchen, doch nicht alle von ihnen funktionieren. Ihr müsst also wahrscheinlich einige von ihnen nacheinander abklappern, um fündig zu werden.

ARC-Raiders-Map-Abholzer
Die grünen Kreise markieren die ARC-Abholzer

Für diejenigen, die noch keinen ARC-Abholzer gesehen haben: Es handelt sich dabei um Wrackteile, die wild auf der Map verstreut sind. Sie sehen aus wie gigantische Turbinen oder Düsen, mit denen ihr interagieren könnt. Wenn sie funktionieren, seht ihr im Innenteil der Düse einen aufgebrochenen Kabelbereich, der blauen Elektrizität ausstößt – mit dieser müsst ihr interagieren.

Danach wechselt die Elektrizität ihren Standort in den Mittelteil der Turbine, seid aber vorsichtig – das Gerät spuckt nun temporär Flammen aus. Sorgt also dafür, dass ihr im richtigen Moment an den zweiten Kabelbereich herantreten könnt, ohne zu verbrennen.

Die ersten Kabel
Die zweiten Kabel
Diesen Punkt müsst ihr nun aufbrechen

Jetzt öffnet sich eine Plattform in der Turbine, und diese müsst ihr hochklettern. Auch hier gilt, achtet auf die Flammen. Tretet an den letzten Punkt heran und brecht den Abholzer auf, um an den Loot zu gelangen. Habt ihr das geschafft, ist die Quest abgeschlossen. Jetzt müsst ihr mit Shani reden und die Quest abgeben.

Da die Quest neu ist, machen sich viele Raider auf, um sie zu lösen. In unserem Fall gab es viele, die nicht so freundlich gesinnt waren. Wir empfehlen euch also, Feinde so schnell es geht zu eliminieren, bevor sie euch bei eurem Vorhaben stören.

Das waren alle wichtigen Infos für die neue Quest „Ein erstklassiges Exemplar“. Es sind auch andere Quests erschienen, die ihr nun abschließen könnt und wenn ihr für diese ebenfalls Lösungen benötigt, haben wir für euch unsere große Guide-Sammlung: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

