ARC Raiders: Prüfer-Matrix finden – So sammelt ihr sie für das Projekt

In ARC Raiders müssen Fans seit dem neuesten Update „Flashpoint“ das neue Item „Prüfer-Matrix“ finden. Viele haben jedoch Schwierigkeiten, an dieses Material heranzukommen. Wir zeigen euch deshalb, wo ihr eines dieser technischen Items zuverlässig finden könnt.

Wo findet man eine Prüfer-Matrix? Die Prüfer-Matrix ist ein neues Item, das seit dem Release von „Flashpoint“ in ARC Raiders implementiert wurde. Viele haben sich auf die Maps gewagt und versucht, an die neue Ressource heranzukommen, doch leider ist sie nicht so leicht zu finden. Grund dafür ist ihr Fundort, denn ihr könnt sie derzeit nur auf Maps mit der Kondition „Unter genauer Beobachtung“ ergattern.

Seid ihr auf einer der Maps mit diesem Effekt gespawnt, müsst ihr Ausschau nach einem sogenannten „ARC-Prüfer“ halten. Diese Geräte landen wie Sonden vom Weltall auf der Erde und bringen dabei üble ARCs mit sich. Während ihrer Landung werden sie auf der Map markiert. Um sie gar nicht zu verfehlen, senden sie zudem drei Laser von ihrer Position in den Weltall – so könnt ihr sie auch aus weiter Ferne ausmachen.

So sieht die Kondition aus Der Prüfer mit seinem Laser und Gefährten Eine Prüfer-Matrix gefunden! Hier erkennt ihr das Symbol des Prüfers auf der Map

Seid ihr an einen der Prüfer gelangt, müsst ihr jetzt warten, bis drei Plattformen ausgefahren werden. Nutzt die Metallstreben und springt auf eine der Plattformen, um dann eine der drei Säulen aufzubrechen. Danach könnt ihr den Behälter looten und mindestens eine Prüfer-Matrix ergattern. Insgesamt müsstet ihr, zumindest wenn ihr alleine lootet, bis zu drei Items sichern können, da der Prüfer drei Säulen besitzt.

Wie loote ich die Prüfer-Matrix sorgenfrei? Der Prüfer spawnt mit vielen Raketenkanonieren und Verdampfern, die ordentlich austeilen, während ihr versucht, den Prüfer aufzubrechen. Es ist also ratsam, Rauchbomben und einen Fotoelektrischen Umhang mitzunehmen. Beide Items machen euch für eine kurze Zeit unsichtbar für die ARCs und erleichtern so die Flucht, wenn ihr ein Item ergattert habt.

Zusätzlich solltet ihr noch ein Loadout mit einer Sicherheitstasche mitnehmen, damit ihr, solltet ihr sterben, das Item trotzdem erhaltet und es nicht verloren geht. Als Waffen eignen sich sonst Wolfpacks, die Hüllenbrecher sowie andere panzerbrechende Knarren, darunter die Anvil.

Video starten ARC Raiders bringt neues Flashpoint-Update – in Speranza brodelt es vor Gerüchten Autoplay

Wofür brauche ich die Prüfer-Matrix? Derzeit wird die Prüfer-Matrix vorrangig für das neue Projekt „Hochleistungsantenne“ benötigt. Insgesamt braucht ihr 24 Exemplare, um das Projekt mit all seinen Stufen abzuschließen. Das kann sich ziehen, deshalb lohnt es sich, kein Risiko einzugehen und so sicher wie möglich vorzugehen. Was ihr noch zu dem Projekt wissen solltet, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht: ARC Raiders: Hochleistungsantenne – Alles zum neuen Projekt von Flashpoint