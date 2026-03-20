ARC Raiders: Die Daten beschaffen – So löst ihr die Quest

In der Quest „Die Daten beschaffen“ schickt euch Shani in ARC Raiders los, um den Einsturz der Decke zu verhindern. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr in unserem Guide.

Was muss man für die Quest machen? Shani möchte, dass ihr im Raumhafen einige Daten entschlüsselt. Dafür werdet ihr an zwei verschiedene Orte geschickt, um mit Geräten zu interagieren. Die genauen Schritte lauten wie folgt:

Verwende das magnetische Entschlüsselungsgerät im Kraftstoffkontrollgebäude.

Erreiche das Ankunftsgebäude im Raumhafen.

Verwende das magnetische Entschlüsselungsgerät im obersten Stockwerk des Ankunftsgebäudes.

Shani gibt euch immerhin die Namen der Orte, die ihr besuchen müsst, doch leider nicht die genaue Wegbeschreibung zu den jeweiligen Geräten. Wir zeigen euch deshalb, wo sich diese befinden, damit ihr nicht ewig danach suchen müsst.

Hier verwendet ihr das Entschlüsselungsgerät

Ihr müsst das Entschlüsselungsgerät an zwei Standorten am Raumhafen benutzen. Der erste Ort befindet sich im Gebäude „Kraftstoffsteuerung“. Geht dazu frontal an das Gebäude heran und sucht im ersten dunklen Raum auf der südöstlichen Seite nach einem Gerät, das an der Wand steht. Interagiert mit diesem, um es versehentlich zu zerstören.

Hier befinden sich die Zielorte Das ist das erste Gerät Das ist das zweite Gerät

Shani schickt euch jetzt weiter zum nächsten Gebäude – dem Ankunftsgebäude. Dort müsst ihr den Fronteingang nutzen und dann zu den Treppen laufen. Nehmt nun die erste Treppe nach links und geht in den ersten Stock. Haltet euch weiter links, bis ihr eine Stahltüre findet. Öffnet diese und sucht nach Geräten, die wie Server aussehen.

Interagiert nun mit dem mittleren der drei Server im Raum und schließt so die Quest ab. Beachtet, dass ihr hierbei auch zwischen den Schritten sterben könnt. Der Fortschritt ist trotzdem gespeichert.

Das waren alle wichtigen Fundorte für die Quest „Die Daten beschaffen“ in ARC Raiders. Neben dieser Mission gibt es auch noch weitere Quests, die ihr abschließen könnt. Solltet ihr dafür ebenfalls Lösungen suchen, haben wir für euch die passende Guide-Übersicht: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht