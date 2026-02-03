ARC Raiders ist langweilig geworden? 7 Dinge, die ihr tun könnt, um wieder Spaß zu haben

ARC Raiders kann den einen oder anderen Spieler lange unterhalten, aber irgendwann erreicht jeder den Punkt, an dem die Langeweile eintritt. Wir zeigen euch deshalb 7 Dinge, die ihr tun könnt, um wieder Spaß im Extraction-Shooter zu haben.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste zeigen wir euch mögliche Optionen auf, mit denen ihr euch weiterhin die Zeit in ARC Raiders vertreiben könnt. Früher oder später wird jedes Spiel repetitiv, doch mit unseren Vorschlägen könnt ihr das Maximale aus dem Extraction-Shooter rausholen und euch die Langeweile vertreiben.

Challenge Runs

Was sind Challenge Runs? Mit Challenge Runs sind selbst auferlegte Herausforderungen gemeint. Diese macht ihr anhand von Parametern fest, an denen ihr euch während eurer Runde haltet und würzt so euer Spielerlebnis. Einige Beispiele um euch das Prinzip näher zu bringen wären:

Blanko-Run: Ohne Items und Waffen in eine Runde spawnen und versuchen zu überleben

Minen-Run: Ihr kämpft nur mit Minen und versucht Gegner so zu besiegen

Stealth-Run: Ihr schleicht durchgehend durch die Map und versucht nicht von Raidern oder ARC gesehen zu werden. Die, die euch bemerken, müssen sterben.

Durch die Vielfalt an Items und Maps könnt ihr so abwechslungsreiche Erlebnisse schaffen. Und wenn ihr Freunde habt, könnt ihr euch sogar gegenseitig herausfordern.

Prüfungen

Was sind Prüfungen? Ab Level 15 könnt ihr in Speranza die wöchentlichen Prüfungen ansehen und abschließen. Insgesamt 5 an der Anzahl fordern euch dabei jeden Montag heraus und verlangen von euch, Punktzahlen und Highscores zu erreichen, um Belohnungen zu sichern.

Die Aufgaben rotieren jede Woche durch

Diese Aufgaben reichen von „Beschädige Hornissen, Wespen und Co.“ bis hin zu „Lade Daten beim Versteckten Bunker herunter“. Je nach gewählter Strategie können euch diese Aufgaben eine ganze Woche lange beschäftigen. Durch den Loot, den ihr euch verdienen könnt, werdet ihr für eure Mühe zudem noch belohnt.

Wenn ihr die Prüfungen effektiv und mit der besten Taktik angehen wollt, könnt ihr zudem in unserem Guide nachschauen: ARC Raiders: Weekly Trials – Beste Strategien für maximale Belohnungen

Alles komplettieren

Was ist damit gemeint? Wir meinen damit: Erreicht alles, was man in ARC Raiders erreichen und vervollständigen kann.

Erhöht alle Werkbänke auf Maximalstufe

Schließt alle Quests ab

Sammelt jede Blaupause

Verdient euch jede Trophäe für 100 %

Erreicht das Maximallevel

Wenn ihr diesen Schritt entspannt angeht, habt ihr für eine lange Zeit genug zu tun und könnt zudem Ziele abwechseln oder kombinieren.

Expedition (harter Reset)

Wie funktionieren Expeditionen? Eine Expedition stellt in ARC Raiders den optionalen saisonalen Reset dar. Optional, weil ihr im aktiven Zeitraum entscheiden könnt, ob ihr daran teilnehmen möchtet oder nicht.

Bei den Expeditionen müsst ihr über mehrere Stufen hinweg Materialien sammeln und diese dann für den Bau eines Fortbewegungsmittels spenden. Habt ihr alle notwendigen Ressourcen gespendet, wird der Bau abgeschlossen und nun müsst ihr warten, bis das Reset-Fenster abgelaufen ist.

Der Bau dauert lange um die Expedition abzuschließen

Wenn ihr euch jetzt dafür entscheidet, daran teilzunehmen, schickt ihr euren Raider und damit auch euren gesammelten Fortschritt hinfort. Dadurch verliert ihr alles, auch eure Items im Inventar und Tresor sowie das Level eures Charakters – ihr fangt wieder ungefähr bei 0 an.

Das lohnt sich vor allem dann, wenn ihr auf die Belohnung der Expedition aus seid (meist ein Skin) oder einfach wieder von vorne anfangen und wieder einen Sinn beim Grind haben möchtet.

Roleplay

Was ist damit gemeint? Wenn ihr im Roleplay aktiv seid, nehmt ihr die Rolle einer Figur ein. Ihr könnt dabei schauspielern und euch so immersiv noch mehr in die Welt von ARC Raiders hineinbegeben.

Als Beispiel könnt ihr die Rolle eines Rescue Raiders einnehmen, der hilflose und unschuldige Raider unterstützt und wiederbelebt. Oder ihr schlagt einen ehrenlosen Weg ein und werdet zur Ratte. Ihr nervt andere Spieler, lockt sie in Hinterhalte und besiegt sie dann, um an ihren Loot heranzukommen.

Es gibt verschiedene Arten und Möglichkeiten, wie ihr im Roleplay aktiv werden könnt, Hauptsache, ihr lebt diese aus.

Entdeckerreisen durchführen und Geheimnisse finden

Wie funktioniert das? Die Maps von ARC Raiders bestehen nicht nur aus Gebäuden und Ruinen, die ihr als Deckungen benutzen dürft. Viele Orte besitzen auch Geheimnisse, in denen sich Loot oder Details verstecken, die nützlich sein können. Im Stress und vor allem, wenn man von feindlichen Gegnern gejagt wird, hat man kaum die Zeit, die Maps genauer zu erkunden.

Aus diesem Grund könnt ihr nun die Möglichkeit nutzen, genau das zu tun. Versucht Orte mit eurem Greifhaken zu erreichen, die man sonst zu Fuß nicht erreichen kann. Erkundet Randgebiete und genießt die Atmosphäre. Lasst die Welt auf euch wirken und findet heraus, was der Welt dank den ARC widerfahren ist – vielleicht deckt ihr so auch das ein oder andere Geheimnis auf.

Euren Tresor mit den wertvollsten Items stopfen

Wie geht das? Wenn ihr euren Build aufpoliert habt und starke Waffen besitzt, könnt ihr euch auf den Weg machen und euren Tresor mit den stärksten und besten Items vollstopfen. Warum ihr das tun solltet? Um später, wenn ihr mal eine Pause einlegt und nach Wochen zurückkehrt, die Waffen und Items spielen zu können, die ihr wollt, ohne euch Gedanken über notwendige Ressourcen zu machen.

Zusätzlich beschäftigt das Ziel einen auch sehr lange, denn der Tresor hat eine Menge Platz. Wenn ihr dieses nur mit den besten Items füllen wollt, braucht ihr lange – vor allem, wenn euch Feinde ausnehmen wollen.

Das war unsere Liste mit Tipps, wie ihr wieder Spaß in ARC Raiders haben könnt. Findet ihr den Extraction-Shooter schon zäh oder habt ihr noch Spaß am Looten? Wenn ihr PvE-Alternativen zu ARC Raiders sucht, haben wir für euch die passende Liste: 5 Spiele wie ARC Raiders, die aber ausschließlich auf PvE setzen