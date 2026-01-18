5 Spiele wie ARC Raiders, die aber ausschließlich auf PvE setzen

In den vergangenen Wochen wurde eine Sache deutlich: Ein Teil der Community von ARC Raiders hat keine Lust auf PvP, genießt aber das Gameplay eines Extraction-Shooters mit PvE. MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat es sich deshalb zur Aufgabe gesetzt, euch einige Spiele vorzustellen, die euch gefallen könnten, wenn ihr PvP-Muffel seid.

Was sind das für Spiele? Ich habe mich hier für Spiele entschieden, die euch das Gameplay eines Extraction-Shooters mit spaßigem PvE erleben lassen, ohne euch mit erzwungenem PvP den Spaß zu nehmen.

Wer schreibt hier? Dariusz ist leidenschaftlicher Shooter-Fan und spielt nahezu jedes Spiel, das das Genre zu bieten hat. Zwar fühlt er sich in kompetitiven Taktikshootern wie Rainbow Six: Siege und Valorant am wohlsten, doch er liebt es auch, sich in PvE-Shootern durch feindliche Horden zu ballen oder mit Waffengewalt um das Überleben zu kämpfen.

The Forever Winter

Entwickler: Fun Dog Studios | Release-Datum: 24. September 2024 (Early Access) | Preis: 28,99 € |

Plattformen: Steam | Modus: Singleplayer, Koop | Perspektive:

Was ist das für ein Spiel? In The Forever Winter herrscht ein Krieg zwischen verschiedenen Fraktionen. Ihr seid jedoch kein Teil dieses Krieges, sondern lediglich ein Plünderer, der in der Kriegsregion lebt und alles gibt, damit das auch so bleibt. Hierzu zieht ihr über die Schlachtfelder, um wichtige Ressourcen zu sammeln und Aufträge zu erfüllen.

Bei euren Touren durch das zerklüftete Gebiet schleicht ihr euch vorsichtig an kämpfenden Soldaten und riesigen Kriegsmaschinen wie Mechs und Panzern vorbei. Die Idee von The Forever Winter ist klar: Ihr seid kein schwerbewaffneter Elitekämpfer oder Superheld, sondern nur ein Plünderer, der schnell dem tobenden Kriegsgeschehen zum Opfer fallen kann, wenn er nicht aufpasst.

Im Verlauf des Spieles steigen jedoch stetig eure Chancen, eine Auseinandersetzung zu überleben. So erlangt ihr immer bessere Ausrüstung, baut eure Basis aus und verbessert obendrein immer weiter die Fähigkeiten eures Kämpfers.