ARC Raiders: Kometenzünder finden – So erlangt ihr das neue Item

In ARC Raiders gibt es zwei neue Roboter und einer von ihnen hat eine wichtige Ressource, die Raider gerade suchen – den Kometenzünder. Wie ihr dieses Item von den ARCs bekommen könnt, zeigen wir euch hier in unserem Guide.

Wo finde ich Kometenzünder? Bei dem Kometenzünder handelt es sich um eine neue Ressource, die ihr von der neuen Einheit „Komet“ erhaltet. Der Roboter ist mit dem neuesten Update „Shrouded Sky“ dazugestoßen und dient den ARC als Erweiterung für die eigenen Reihen. Ihr müsst sie besiegen, um an das Item zu gelangen, doch ganz so leicht ist das nicht.

Kometen bekämpfen – So geht es am einfachsten

Wo findet man Kometen? Die Kometen findet ihr zufällig auf Maps die sich an der Oberfläche abspielen – also jede Map außer Stella Montis. Kometen erscheinen, wie der Name schon vermuten lässt, vom Himmel, denn sie stürzen ab und landen mit einem lauten Knall auf die Erdoberfläche. Wer Glück hat, kann sogar ihre Spawn-Sequenz miterleben.

Wie kämpft man am besten gegen Kometen? Um Kometen am besten zu besiegen, solltet ihr lieber schnellfeuernde Waffen benutzen statt panzerbrechende. Ihre Schwachstelle liegt im Mittelteil ihrer Außenhülle, genau da, wo sich ihr Licht befindet.

Waffen wie die Rattler oder die Renegade erledigen den Job mühelos und das meist, ohne erneut nachladen zu müssen. Wichtig ist dabei vor allem eines: ihr müsst die Kometen besiegen, um an den Kometenzünder zu kommen.

Wenn die Kometen ihre Selbstzerstörung initiieren, erhaltet ihr von ihren Überresten keine Zünder. Haltet also am besten Abstand und schießt auf deren Lampe.

Wozu brauche ich die Kometenzünder? Derzeit benötigt ihr die Kometenzünder für einen Schritt des Projekts „Wetterüberwachungssystem“.

Das waren alle wichtigen Infos, die ihr zu den Kometenzündern wissen solltet. Seid ihr schon einem dieser Roboter begegnet oder sucht ihr sie noch verzweifelt? Mehr zu ARC Raiders und anderen Guides findet ihr hier: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht