ARC Raiders: Stets voran – So löst ihr die Quest und findet ein Schwarzes Brett

In ARC Raiders benötigt Speranza erneut eure Hilfe. Dieses Mal geht es um die Quest „Stets voran“ und ein Schwarzes Brett, das viele Spieler schlecht finden können.

Was muss man für die Quest machen? Apollo schickt euch auf eine Quest, damit ihr Informationen von einem Forscher herausfindet. Die Missionsschritte lauten wie folgt:

Gehe zu einem beliebigen ENELICA-Gebäude.

Such nach einem Schwarzen Brett mit einer Notiz vom Forscher.

Gehe in der Begrabenen Stadt in die oberste Etage über dem Convinio auf der Piazza Roma.

Such die Wohnung des Forschers und schau nach, ob du irgendwelche Forschungsdaten findest.

Habt ihr alle Aufgaben abgeschlossen, müsst ihr nur noch Apollo von euren Fortschritten berichten. Viele Spieler haben aber Probleme, eines der vielen Schwarzen Bretter auf den Maps zu finden. Wir zeigen euch, wo ihr genau suchen müsst.

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ENELICA-Gebäude und Schwarzes Brett finden

Apollo möchte, dass ihr eines der vielen ENELICA-Gebäude besucht, die sich entweder auf den Damm-Schlachtfeldern oder auf dem Blauen Tor befinden. Ihr erkennt die Gebäude sofort, denn sie besitzen eine klobige Bauweise und an der Außenseite ihrer Fassade die Aufschrift „ENELICA“ in Blau. Wir haben euch alle möglichen Standorte der Gebäude in unseren Map-Bildern markiert:

Der Damm hat drei Standorte für das Schwarze Brett. Das Blaue Tor besitzt nur ein ENELICA-Gebäude.

Habt ihr einen der von uns markierten Orte besucht, müsst ihr nun das jeweilige ENELICA-Gebäude betreten. Lange müsst ihr nach den Schwarzen Brettern nicht suchen, denn sie befinden sich meist innerhalb des Gebäudes auf der rechten oder linken Seite der Eingangstür. Sollte sie sich dort nicht befinden, sucht nach weiteren Eingangstüren. Interagiert jetzt mit einem der Schwarzen Bretter, um den nächsten Quest-Schritt zu erhalten.

Oberste Etage der Piazza Roma erreichen und Daten des Forschers ergattern

Als Nächstes müsst ihr jetzt die oberste Etage des von uns markierten Gebäudes im Bereich der Piazza Roma in der Begrabenen Stadt aufsuchen. Nutzt dazu den defekten Fahrstuhlschacht und zieht euch rauf bis zur 6. Etage.

Hier befindet sich das Zimmer des Forschers

Oben angekommen haltet ihr euch nur noch rechts und lauft so lang im Uhrzeigersinn, bis ihr einen Raum mit einem Schreibtisch gefunden habt, der viele Bildschirme besitzt. Interagiert mit diesem Schreibtisch, um weitere Daten für Apollo zu sammeln. Danach habt ihr die Quest abgeschlossen und ihr müsst Apollo nur noch Bericht erstatten und die Quest abgeben.

In Speranza angekommen, erhaltet ihr jetzt eure Belohnung. Eine erfolgreiche Flucht von der Begrabenen Stadt ist dafür tatsächlich nicht notwendig.

Das waren alle wichtigen Fundorte für die Quest „Stets voran“ in ARC Raiders. Neben dieser Mission gibt es auch noch weitere Quests, die ihr abschließen könnt. Solltet ihr dafür auch Lösungen suchen, haben wir für euch die passende Guide-Übersicht: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht