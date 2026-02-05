ARC Raiders: Wächter-Feuerkerne finden – Beste Locations, um sie zu bekommen

ARC Raiders: Wächter-Feuerkerne finden – Beste Locations, um sie zu bekommen

Um eure Workstations in ARC Raiders zu verbessern, braucht ihr seltene Wächter Feuerkerne. Doch die zu finden, ist gar nicht so leicht. Wir zeigen euch einen sicheren Weg, wie ihr sie findet.

Update, 06. Februar 2026: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

Wo finde ich Wächter-Feuerkerne? Um die sehr seltenen Wächter Feuerkerne (engl. Sentinel Firing Core) zu bekommen, müsst ihr besagte Wächter-ARCs besiegen, die nur in ganz bestimmten Arealen vorkommen. Alternativ könnt ihr sie auch ab und an in herumliegenden Hüllen zerstörter ARCs finden, jedoch ist das gezielte Besiegen von Wächtern ein deutlich sichererer Weg.

Doch auch die droppen die Kerne nur selten, weshalb etwas Geduld gefragt ist und ihr am besten mit System an die Sache geht, um eure Chancen zu erhöhen.

Dafür eignet sich die Karte „Damm-Schlachtfelder“ am besten, da die Anzahl an ARCs relativ gering ist und man leicht in der Nähe von Hüllen und einem besonders attraktiven Spot spawnen kann, an dem sich direkt 2 Wächter befinden. Wo genau ihr dort am besten sucht, zeigen wir euch.

Die besten Locations, um Wächter Feuerkerne zu bekommen

Der wohl beste Ort, um mit der Suche zu beginnen, ist beim Forschungs- und Verwaltungsstandort (engl. Research & Administration). Dort findet ihr den südlichsten Spot, an dem Wächter spawnen und könnt euch dann nach Norden hocharbeiten.

Ebenso ist das der einzige Ort, an dem gleich 2 Wächter in nächster Nähe erscheinen, sodass ihr gleich die doppelte Chance, mit wenig Aufwand habt, Feuerkerne zu ergattern. Einen von ihnen könnt ihr sogar aus der Ferne einfach ausschalten, da er sich sichtbar auf einem Dach in der Nähe der Treppen befindet.

Die Locations, an denen ihr Wächter auf den Damm-Schlachtfeldern finden könnt, seht ihr in Grün auf dieser Karte:

ARC Raiders Damm-Schlachtfelder Wächter Locations
Bei diesen Locations auf der Karte Damm-Schlachtfelder findet ihr sicher einen Wächter. | Quelle: arcraidersmaps.app

Was gibt es zu beachten? Wichtig ist wie eingangs erwähnt zu beachten, dass die Feuerkerne kein garantierter Loot sind. Ihr müsst euch also darauf einstellen, dass ihr diesen Farmloop häufiger durchziehen müsst. Jedoch sind auf dieser Karte die Spawnspots nah beieinander, weshalb ihr hier schnell und möglichst zeiteffizient an euer Ziel kommen solltet.

Ebenso solltet ihr euch bewusst sein, dass ihr mit eurem Vorhaben nicht allein seid. Ihr werdet also ziemlich sicher auf euren Streifzügen auch auf andere Raider treffen. Seid also vorbereitet oder schließt euch zu Gruppen zusammen, damit ihr euren mühsam zusammengeklaubten Loot nicht auch noch wieder verliert.

Auch die Felddepots gehören zu jenen Punkten, nach denen sich die Raider zu gegebener Zeit auf die Suche machen. Denn sie gehören zu der Quest „Unter dem Radar“, die einige Spieler ganz schön ins Schwitzen bringt. Damit ihr euch vorbereiten könnt und wisst, wie ihr sie am schnellsten findet, haben wir hier einen Guide für euch: ARC Raiders: Felddepot Locations für die Quest „Unter dem Radar“ – So löst ihr sie schnell

Quelle(n): The Gamer
