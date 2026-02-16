ARC Raiders: Augen im Himmel abschließen – Hier platziert ihr die Lindar-Scanner

ARC Raiders: Augen im Himmel abschließen – Hier platziert ihr die Lindar-Scanner

In ARC Raiders schickt euch Shani auf die Quest „Augen im Himmel“. Wie ihr diese abschließen könnt, zeigen wir euch in unserem Guide.

Was muss man für die Quest machen? Shani schickt euch auf verschiedene Maps, um Lindar-Scanner zu platzieren. Diese müssen jedoch an hohen Standorten montiert werden. Die Quest-Schritte lauten wie folgt:

  • Installiere einen Lindar-Scanner oben auf dem Kontrollturm auf den Damm-Schlachtfeldern
  • Installiere einen Lindar-Scanner auf dem Kommunikationsturm im Raumhafen
  • Installiere einen Lindar-Scanner auf dem Galleria-Schild in der Begrabenen Stadt

Die Maps sind leider groß und wer sich nicht auskennt, wird verzweifelt die Suche nach den Standorten aufgeben. Verzagt jedoch nicht, denn wir bieten euch Wegbeschreibungen und Bilder, damit ihr wisst, wo ihr hin müsst.

Kontrollturm auf den Damm-Schlachtfeldern

Den ersten Scanner findet ihr auf dem Dach auf dem Gebäude „Kontrollturm“ in der Mitte der Damm-Schlachtfelder. Ihr müsst dafür in das Gebäude an der Lobby vorbei in den hinteren Bereich des Gebäudes.

ARC-Raiders-Damm-Schlachtfelder-2-Lindar
Hier findet ihr den Halter
ARC-Raiders-Damm-Schlachtfelder-1-Lindar
Der Halter befindet sich auf dem Dach in nordöstlicher Richtung

Nutzt dann die Seilbahn hoch und zieht an dem Geschütz vorbei bis ans Ende des Schachts. Lauft nun die Treppen hoch, besiegt einige Pops und brecht die letzte Türe auf, die euch vom Dach trennt.

Kommunikationsturm im Raumhafen

Der zweite Turm befindet sich im Bereich „Kommunikationsturm“ – manchmal spawnt man sogar direkt vor dem Turm. Falls nicht, könnt ihr selbst dorthin reisen.

ARC-Raiders-Raumhafen-2-Lindar
Hier findet ihr den zweiten Halter
ARC-Raiders-Raumhafen-1-Lindar
Der Halter befindet sich auf dem Turm

Der Turm ist nicht zu übersehen. Ihr könnt die Leiter nutzen und direkt auf der Plattform findet ihr den Halter in nordöstlicher Richtung.

Galleria-Schild in der Begrabenen Stadt

Den dritten Halter findet ihr auf dem Turm auf dem Gebäude „Galleria“. Beachtet, dass ihr hierfür, um die Spitze des Turms erreichen zu können, eine Seilbahn benötigt – ohne kommt ihr nicht an den Halter ran.

ARC-Raiders-Begrabene-Stadt-2-Lindar
Hier findet ihr den dritten Halter
ARC-Raiders-Begrabene-Stadt-1-Lindar
Der nächste Halter befindet sich auf der Spitze des Turms

Geht jetzt auf das Gebäude der Galleria und versucht nach einer Kletterpartie auf das Dach zu gelangen. Stellt euch jetzt vor den Turm und platziert eure Seilbahn so, dass ihr euch auf die zerbrochene Plattform zieht.

Habt ihr alle Scanner platziert, könnt ihr Shani besuchen und eure Quest abschließen, um eure Belohnungen abzuholen. Das waren alle wichtigen Infos, die ihr über die Quest „Augen im Himmel“ wissen solltet. Mehr zu ARC Raiders findet ihr hier: ARC Raiders: Alle Schlüssel und Fundorte ihrer Türen – Hier findet ihr sie

