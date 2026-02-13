ARC Raiders: Alle Schlüssel und Fundorte ihrer Türen – Hier findet ihr sie

In ARC Raiders gibt es 22 verriegelte Türen und jeder von ihnen beschützt wertvollen Loot. Da die Türen aber nicht auf eurer Map markiert werden, müsst ihr die Maps mühselig absuchen. Wir zeigen euch deshalb alle Fundorte der Türen.

Update, 13. Februar 2026: Der Artikel wurde geprüft und mit dem Schlüssel „Patrouillenfahrzeugschlüssel“ ergänzt.

Wie finde ich Schlüssel? In ARC Raiders findet ihr eure Schlüssel wie auch andere Items nur mit Glück. Durchsucht dabei am besten viele Container, Spinde oder Kisten im umliegenden Land. Beachtet, dass ihr Schlüssel nur bei Behältern findet.

ARCs können keine Schlüssel mit sich rumtragen. Die Orte, in denen ihr eure Schlüssel findet, spielen keine Rolle. Ihr könnt also Schlüssel für die Damm-Schlachtfelder finden, auch wenn ihr euch gerade im Raumhafen befindet.

Wir raten euch am besten, in vielen Spinden nachzusehen, da sie unseren Erfahrungen nach oft Schlüssel beherbergen. Auch lohnt es sich, auf eure Map-Modifikatoren zu achten. Vor allem die „Nächtlichen Plünderungen“ eignen sich ideal dazu, eure Taschen mit viel Loot und Schlüsseln zu füllen.

Jetzt habt ihr eure Schlüssel parat, wo befinden sich nun ihre Türen? Damit ihr nicht lange suchen müsst, zeigen wir euch jetzt ihre Fundorte.

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu den gesuchten Türen springen, die ihr braucht:

Alle Schlüssel und Türen von den Damm-Schlachtfeldern

Personalraumschlüssel (Damm)

Der Personalraum befindet sich im Erdgeschoss des großen Gebäudes der Forschung und Verwaltung im Zentrum der Map. Die Tür befindet sich in östlicher Richtung. Geht am Empfang vorbei und haltet euch dann rechts.

Schlüssel zum Damm-Kontrollturm

Der Kontrollturm befindet sich auf dem „Forschung und Verwaltung“-Gebäude. Geht an dem Personalraum vorbei im Gebäude und nehmt die nächste Tür rechts. Geht nun nach links und ihr werdet eine verbarrikadierte Tür finden.

Brecht diese auf und nutzt das Seil dazu, um den Turm zu erklimmen. Achtet darauf, dass ihr nicht von den Geschützen eliminiert werdet. Diese kleben gern am Aufzugschacht und schießen euch über den Haufen.

Ganz oben angekommen folgt ihr weiter den Treppen hoch bis zur ersten Tür rechts. Ihr findet die Tür in nordöstlicher Richtung.

Testanbauschlüssel (Damm)

Die Tür zum Testanbau befindet sich im Testanbau, jedoch müsst ihr dazu das Untergeschoss erreichen. Insgesamt findet ihr hier zwei Türen, die ihr mit eurem Schlüssel öffnen könnt. Beachtet, dass ihr beim Öffnen einer dieser Türen nur Zugang zur geöffneten Tür erhaltet – die andere bleibt dementsprechend verschlossen.

Überwachungsschlüssel (Damm)

Der Überwachungsraum befindet sich im Gebäude „Kontrollraum der Wasseraufbereitung.“ Geht durch die Tür am Empfang vorbei und nehmt die erste Tür rechts in den dunklen Raum. Haltet euch weiter rechts und ihr werdet die Tür in der nächsten Ecke finden.

Oft befindet sich direkt gegenüber vom Raum ein Geschütz oder eine Kamera. Zerstört diese am besten, bevor ihr anfangt, den Raum zu plündern.

Bonus: Energiestab (Stromerzeuger-Komplex)

Hierbei handelt es sich um einen Bonus, da ihr diese Tür nicht mit einem Schlüssel, sondern mit einem Energiestab öffnen könnt. Diese Stäbe erhaltet ihr im selben Gebäude an verschiedenen kleinen Stromkästen, die sich an den Wänden befinden. Oft hatten wir in den nächtlichen Plünderungen Glück, solche Stäbe zu ergattern.

Die Tür befindet sich in einem riesigen Forschungsraum mit vielen Bildschirmen und Stationen sowie einigen Pop-ARCs. Wenn ihr dort seid, haltet euch auf der linken Seite.