ARC Raiders: Die Liga Quest abschließen – So findet ihr Kiosk, Fußball und Fahrradpumpe

Eine neue Quest hat es in ARC Raiders geschafft, und diese schickt euch für Apollo an verschiedene Orte, um Fotos zu schießen und Items aufzusammeln. Wie ihr für „Die Liga“ am besten vorgeht, erfahrt ihr hier.

Was muss man für die Quest machen? Mit Update 1.13 kamen neue Quests zu ARC Raiders und eine von ihnen lautet „Die Liga“. Diese bekommt ihr von Apollo, der euch zu verschiedenen Maps schickt. Dort müsst ihr dann:

Einen platten Fußball zu Apollo bringen.

Eine Fahrradpumpe an Apollo liefern.

Das Tor bei den Wassertürmen auf den Damm-Schlachtfeldern fotografieren.

In der Begrabenen Stadt die Fußballmagazine in einem beliebigen Kiosk fotografieren.

Die Orte werden jedoch nicht auf der Map markiert. Damit ihr also nicht stundenlang herumirrt, zeigen wir euch, wo ihr genau suchen müsst.

Hier findet ihr einen Kiosk

Einen der bekanntesten Kioske findet ihr im Mittelpunkt der Map in der Begrabenen Stadt. Neben dem Brunnen vor dem Rathaus ist ein etwas mit Sand begrabener Kiosk, den ihr durch eine Seitentür oder das Bedienungsfenster betreten könnt.

Hier findet ihr zuverlässig einen Kiosk So sieht der Kiosk aus Diese Magazine müsst ihr fotografieren

In diesem müsst ihr nun den Magazinstand an der Wand fotografieren. Seid auf der Hut, wenn ihr diesen Ort betretet. Diese Oase wird von vielen ARCs bewacht. Es wäre also klug, wenn ihr mit Ködern arbeitet und, falls möglich, diese an Orte werft, um die Roboter kurzzeitig abzulenken. Habt ihr das Foto geschossen, könnt ihr jetzt eine neue Runde starten und die restlichen Schritte angehen.

Tor fotografieren und Fußball sowie Fahrradpumpe finden

Als Nächstes müsst ihr die Wassertürme auf den Damm-Schlachtfeldern besuchen. Auf der Map von uns markiert, macht ihr euch jetzt auf und sucht nach einem Gestell, das wie ein selbstgebautes Tor, bestehend aus drei dünnen Stämmen, aussieht. Vor dem Tor könnt ihr jetzt ein Foto machen. Als Nächstes braucht ihr den platten Fußball – der befindet sich hinter dem Tor in einer Metallbox. Öffnet sie und sammelt den Fußball ein.

Das Tor besteht aus drei dünnen Stämmen und die markierten Punkte sind der Fußball und die Pumpe Hier findet ihr den Fußball Hier findet ihr die Pumpe Hier findet ihr auf den Damm-Schlachtfeldern die Wassertürme

Rechts an einem Wasserturm findet ihr dann ein kaputtes Fahrrad. Mit diesem müsst ihr ebenfalls interagieren. Jetzt wird eine Fahrradpumpe fallengelassen. Hebt auch dieses Item auf. Nutzt am besten, bevor ihr die Expedition angeht, ein Augment mit zwei Sicherheitsplätzen. Dort könnt ihr beide Items sicher verstauen und werdet sie nicht verlieren, wenn euch ein Spieler besiegt.

Für diesen Schritt müsst ihr jedoch auf jeden Fall sicher von der Map extrahieren, denn ihr braucht beide Items. Diese müsst ihr dann bei Apollo abliefern, um die Quest abzuschließen.

Das waren alle wichtigen Fundorte für die Quest „Die Liga“ in ARC Raiders. Neben dieser Mission gibt es auch noch weitere Quests, die ihr abschließen könnt. Solltet ihr dafür auch Lösungen suchen, haben wir für euch die passende Guide-Übersicht: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht