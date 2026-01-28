ARC Raiders: Drehgeber finden – So löst ihr die Quest „Mit Aussicht“

In der Quest „Mit Aussicht“ in ARC Raiders müsst ihr einen Drehgeber finden. Doch der ist nicht so leicht zu finden. Wie ihr die Aufgabe erledigt, erfahrt ihr hier.

Was muss man für die Quest machen? Startet ihr mit der Quest „Mit Aussicht“, müsst ihr zuerst einen Drehgeber besorgen, ihn an einer bestimmten Location einsetzen und im Anschluss einen Ionenzerstäuber sichern.

Doch das ist nicht so leicht, denn beide Items gehören zur eher selteneren Beute, die zum berüchtigten Exodus-Loot gehört. Wie ihr die Quest trotzdem möglichst schnell und sicher abschließt, erklären wir euch in unserem Guide.

Tipp: Spielt nicht mit einem Gratis-Loadout, wenn ihr diese Quest angeht. So könnt ihr die Items in eurer Sicherheitstasche verstauen, wenn ihr sie endlich ergattert habt. Ihr müsst die Quest nicht in einem einzigen Match abschließen und so könnt ihr sicherstellen, dass ihr das Item behaltet, selbst wenn ihr im Match scheitert.

Profi-Tipp für gute Freunde: Ihr könnt den Drehgeber auch an Freunde weitergeben oder euch von einem Freund geben lassen, um die Quest zu vereinfachen. Ihr braucht ihn lediglich für einen Schritt der Quest und könnt ihn danach abgeben oder verwerten. Arbeitet also am besten zusammen, wenn mehrere von euch die Quest erledigen müssen, dann geht es sicherer und schneller.

Drehgeber finden – die besten Locations

Begebt euch nach Stella Montis, dort kann euch der Drehgeber potenziell überall als blaue Beute begegnen. Es gibt aber Orte, an denen eure Chancen höher stehen.

Reist dafür in den Norden der Karte, in die Montagewerkstätten, den medizinischen Bereich oder ins Sicherheitsbüro. Wollt ihr möglichst sicher sein, sind die Montagewerkstätten eine gute Wahl. Je nachdem, wie lang ihr braucht, um dort einzutreffen, kann es allerdings sein, dass der gute Loot schon von anderen Raidern eingeheimst wurde.

Es kann also leider sein, dass ihr einige Anläufe braucht.

Zur Erinnerung: Habt ihr den Drehgeber gefunden, packt ihn so schnell wie möglich in eure Sicherheitstasche, damit er nicht verloren geht, solltet ihr das Zeitliche segnen. Denn gerade die Gebiete, in denen Exodus-Loot zu finden ist, sind sehr begehrt und die Chance ist hoch, dass ihr hier auf andere Raider trefft.

In Grün seht ihr die besten Orte, an denen ihr suchen solltet. (Quelle: mapgenie.io)

Den Drehgeber einsetzen – so geht’s

Ein weiterer Grund, warum wir die Montagewerkstätten als Location empfehlen, ist, dass, wenn ihr den Drehgeber endlich gefunden habt, ihr ihn dort auch direkt einsetzen könnt. Sucht dafür einen Raum mit Fenstern und Terminals, die nach draußen zeigen.

Packt den Drehgeber trotzdem besser in eure Sicherheitstasche. Solltet ihr nämlich auf dem Weg dorthin sterben, ist das Item leider futsch. Haltet dann in diesen Räumen Ausschau nach gelb markierten Hebeln. Lauft dorthin und aktiviert den Hebel mit dem Drehgeber.

Sucht dann nach einem Computer in direkter Nähe und interagiert mit ihm. Den Drehgeber braucht ihr danach nicht mehr, packt ihn aber sicherheitshalber wieder in eure Sicherheitstasche.

Im Anschluss müsst ihr ein weiteres Item besorgen: einen Ionenzerstäuber.

Ionenzerstäuber finden und Quest beenden

Glücklicherweise gilt die Map, die wir euch für die möglichen Locations des Drehgebers gezeigt haben, auch für den Ionenzerstäuber. Ihr könnt also direkt die gleichen Orte wieder besuchen. Doch auch hier gilt: Packt das Item, sobald ihr es habt, in eure Sicherheitstasche, sonst ärgert ihr euch.

Habt ihr den Ionenzerstäuber gesichert, schließt das Match ab und bringt das Item zu Shani. Damit beendet ihr die Quest.

Solltet ihr auch anderweitig Hilfe, Tipps und Tricks bei euren Quests brauchen, haben wir einen ganzen Batzen verschiedener Guides für euch. Schaut also gern einmal in unserer Übersicht vorbei oder gebt in den Kommentaren Bescheid, wenn euch etwas Dringendes fehlt: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht