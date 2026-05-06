Neues Spiel auf Steam mischt Valheim mit Guild Wars 2, kommt von den Machern von Wartales

Am 6. Mai 2026 ist das Online-Action-RPG Farever auf Steam in den Early Access gestartet. Euch erwartet ein spannender Survival-MMO-Mix von den Machern von Wartales, Evoland und Northgard.

Was ist das für ein Spiel? Die Entwickler von Shiro Games bezeichnen Farever als Online-Multiplayer-Action-RPG in einer Fantasy-Open-World. Alleine oder mit Freunden stürzt ihr euch in die Wildnis und Dungeons von Siagarta. Der Fokus liegt aber klar auf der Koop-Erfahrung, bei der ihr gemeinsam erkundet, kämpft, sammelt und baut.

Spannend finden wir den Vergleich von outlawpickle auf Reddit, der das Spiel bereits in vorherigen Testphasen gezockt hat. Auf die Frage, mit welchem Spiel man Farever vergleichen könnte, schreibt er:

Denkt mal daran, wie „Fellowship“ WoW auf das schweißtreibende „Mythic+“-Erlebnis reduziert hat. „Farever“ nimmt sich GW2 vor und reduziert es auf das Wesentliche, aber was die Erkundung der offenen Welt, Bosse und Quests angeht, vermittelt es ein sehr ähnliches Gefühl (wenn auch in viel kleinerem Maßstab als GW2). […] Was Fähigkeiten und Kämpfe angeht, denkt ebenfalls eher an GW2 als an WoW.

Wie bei vielen anderen MMO-Lites trefft ihr nämlich auch in der Welt von Farever auf nur ein paar Dutzend andere Spieler (und nicht hunderte oder gar tausende Charaktere). Aufgrund einiger Survival-Elemente, der Koop-Erfahrung und dem wichtigen Crafting gibt es zudem immer mal wieder Vergleiche mit Valheim.

Eine Sache, die bei Beta-Spielern nicht so gut angekommen ist, war die Performance während des Tests. Offenbar hatten viele Tester Probleme mit Einbrüchen der Bildwiederholrate. Ob das in der Early-Access-Version besser ist, können wir aktuell leider noch nicht sagen.

Video starten Farever zeigt im Trailer nicht nur das Release-Date des MMORPGs sondern auch wie das Gameplay aussieht Autoplay

Der Early Access von Farever: Nicht forever, wenn alles nach Plan läuft

Das müsst ihr zum Early Access wissen: Farever ist am 6. Mai 2026 in den Early Access gestartet und kostet auf Steam aktuell 17,99 Euro (runtergesetzt von 19,99 Euro). Die Testphase soll etwa ein Jahr lang laufen. Zu den bereits verfügbaren Inhalten gehört die Level-Phase bis Stufe 20, die 4 Klassen Krieger, Magier, Schurke und Kleriker, diverse Berufe, Mounts, Gleiter, Begleiter, 10 Dungens, 2 Regionen und mehr.

Laut der Roadmap sollen in den kommenden Wochen und Monaten weitere Regionen, Klassen und Dungeons ins Spiel integriert werden. Geplant sind außerdem ein Gilden-System, ein Auktionshaus, Freundeslisten, PvP, besondere Herausforderungs-Modi für Dungeons und ein Fraktionsrufsystem.

Wer mehr Überlebenskampf und weniger MMO Lite sucht, der hat vielleicht ein Auge auf Subnautica 2 geworfen, das in ein paar Tagen auf Steam in den Early Access durchstartet. Eine ganz frische Meldung dazu haben wir hier: Das meistgewünschte Survival-Spiel auf Steam verzichtet auf ein wichtiges Feature, könnte die Spieler verwirren