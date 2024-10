Monster Hunter Wilds ruiniert die süßen Katzen-Begleiter, aber mit einer Einstellung könnt ihr sie retten

Aktuell läuft bereits die Beta von Monster Hunter Wilds auf der PS5. Eine Neuerung, welche die liebsten Begleiter der Spieler betrifft, kommt jedoch gar nicht gut an.

Um wen geht es? Die Palicoes sind katzenähnliche Begleiter in Monster Hunter. Sie unterstützen euch im Kampf, helfen euch beim Sammeln und sehen dabei noch kuschelig süß aus. Viele Spieler haben die Palicoes richtig ins Herz geschlossen und sie sind aus Monster Hunter kaum mehr wegzudenken.

Aktuell läuft die Beta von Monster Hunter Wild auf der PS5. Die Beta wird auch auf dem PC starten. Zum ersten Mal erleben die Spieler also, wie ihre Katzen-Begleiter sich im neuen Teil der Monster-Hunter-Reihe verhalten. Und was sie sehen, gefällt ihnen nicht.

Hier könnt ihr den fünften Trailer von Monster Hunter Wilds ansehen:

Tschüss Miau – Hallo Menschensprache

Was ändert sich im neuen Teil? In Monster Hunter Wilds nehmen eure Begleiter-Katzen eine wichtigere Rolle ein. Sie werden zu Story relevanten Charakteren und erhalten deshalb die Fähigkeit in Menschensprache mit euch zu kommunizieren.

Eure Katzen fangen also an, euch vollzulabern. Das Ganze ist so schlimm, dass der Gaming-Journalist Morgan Park auf PCGamer.com über seine Katze im Spiel sagt: „Er ist ein wenig schnippisch und selbst wenn er versucht, hilfreich zu sein, indem er ein paar Kräuter in der Nähe aufruft, kommt er als sarkastisch und beinahe schlagbar [Anm.d.Red. im Englischen „punchable“] rüber.“

Die Katzen konnten schon früher sprechen, aber eben nur in ihrer eigenen Katzensprache, die für menschliche Ohren nach Schnurren und Miauen klang. Jetzt sprechen die Begleiter jedoch in perfekter, flüssiger Menschensprache mit uns.

Dass die Entwickler mehr aus den beliebten Charakteren machen wollen, ist wohl ein netter Gedanke, doch statt den Grind mit „Miau“ und „Schnurr“ zu erleben, hören die Spieler jetzt ununterbrochen die menschliche Stimme ihrer Katze. Es gibt jedoch eine Einstellung, die alles zum Alten wandelt.

Wie bringt man den Katzen wieder „Miau“-Sagen bei? Um die Palicoes wieder in ihre alte Form zu bringen, müsst ihr bei der Erstellung gleich angeben, dass euer Begleiter nur die Sprache der Katzen sprechen soll.

Falls ihr den Schritt übersprungen habt, könnt ihr die Bearbeitung eures Begleiters über das Hauptmenü aufrufen und dort die Spracheinstellung der Katze ändern. Neben euren Katzen werdet ihr auch andere Spieler treffen. Bis zu 100 Spieler können sogar in eine Lobby, was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier: Monster Hunter Wilds verspricht 100 Spieler in einer Lobby – Aber was heißt das?