Monster Hunter Wilds verspricht 100 Spieler in einer Lobby – Aber was heißt das?

Die Spieler, mit denen ihr zusammen in einer dieser Gruppen seid, können mit euch zusammen spielen, auch wenn ihr in verschiedenen Lobbys seid. Außerdem bleiben Spieler aus den Link Parties auch nach Abschluss von Quests zusammen, bekommen eine Mitteilung, wenn jemand eine Quest startet und die Möglichkeit daran teilzunehmen sowie einen eigenen Chat und Voicechat zum Kommunizieren.

Wie kann man mit seinen Freunden spielen? Wenn ihr nicht in die gleiche Lobby wie eure Freunde kommt, ist das nicht schlimm. Monster Hunter Wilds bietet hierfür die sogenannten Link Parties an. Link Parties können aus bis zu vier Spielern bestehen.

Wie auch in den anderen Teilen der Reihe könnt ihr dabei auch unabhängig voneinander spielen und müsst nicht wie in einem MMORPG aneinander kleben.

Geht ihr jedoch zu einem anderen Basecamp, trefft ihr dort wieder neue Spieler. Diese neuen Spieler an den verschiedenen Basecamps sind alle in der gleichen Lobby wie ihr. Ihr werdet also nicht mit 99 anderen Spielern zusammen Monster jagen können.

Was hat es mit den Lobbys auf sich? In Monster Hunter Wilds soll es Lobbys mit bis zu 100 Spielern geben, das verspricht ein Bild auf der Website des Spiels . Das ist ungewöhnlich große Anzahl von Spielern für die „Monster Hunter“-Reihe, bei der meistens nur vier Spieler miteinander interagieren.

In Monster Hunter Wilds sollen bis zu 100 Spieler gemeinsam in einer Lobby sein. Wie viele Spieler es im neuen Teil wirklich sind, hat MeinMMO für euch herausgefunden.

