Monster Hunter Wilds startet seinen Preload für die Open Beta, doch bislang ist nur eine Plattform dran

Was erwartet mich? Im Test werdet ihr zwei Missionen aus der Story entdecken und zusätzlich noch euren Charakter sowie Polico gestalten können. Fans können bei der ersten Mission an der Chatacabra-Jagd teilnehmen, die ein Tutorial darstellt. Als zweite Mission werden die Jäger dann in das riesige Gebiet auf Saikrii gebracht. Dort bekommen sie dann die Aufgabe, an der Doshaguma-Jagd teilzunehmen – ihr müsst den Alpha des Rudels besiegen.

Habt ihr den Download überstanden, müsst ihr nur noch auf den Start warten. Wir zeigen euch jetzt, was euch in der Beta erwartet.

Was muss ich tun? Um an der Open Beta teilnehmen zu können, benötigt ihr nur ein PS-Plus-Abo und eine PS5. Ihr müsst das Spiel nicht vorbestellt haben. Geht jetzt wie folgt vor, um den Download zu starten:

