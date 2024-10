Meinungsführer enthüllt geheime Review-Bedingung für Dragon Age, blamiert sich, muss alles zurücknehmen

Dragon Age: The Veilguard ist der neuste Ableger der beliebten Rollenspielreihe von BioWare erscheint am 31. Oktober 2024, 10 Jahre nach dem aktuell jüngsten Sp...

Kern versichert, er werde sich in Zukunft mehr Mühe geben, seine Informationen zu überprüfen. Bereits lange vor dem Release hatten sich Mark Kern und Asmongold eine Meinung zu Dragon Age: The Veilguard gebildet und es als neues Objekt ausgemacht, gegen das es zu wettern gilt: Alle lieben das neue Dragon Age, doch zwei Meinungsführer ätzen: „Woker, als ihr denkt“

Er bedankt sich bei seiner Community, die ihm geholfen hat, den Fehler zu erkennen. Stellt es also so dar, als hätte seine Community den Fehler erkannt und nicht etwa seine erklärten Gegner ihn auffliegen lassen. Die bescheinigen ihm, er müsse, bei allem Respekt, schon ein Vollidiot sein, wenn er das je geglaubt habe.

Außerdem ist in Tassis Version der Vereinbarung zu lesen: Auf den Bruch der Vereinbarung mit EA steht die Todesstrafe (via twitter ).

Kern lässt keinen Zweifel an der Richtigkeit des Berichts: Das sei alles verrückt. Sie würden ihre Woke-Agenda den Spielern in den Rachen schieben und man dürfe nicht mal darüber sprechen, dass es passiert.

Außerdem wird empfohlen, den Vergleich zu God of War zu vermeiden (via twitter ).

Das steht in dem Beitrag : Die angeblichen Review-Guidelines verpflichten den Ersteller des Reviews zu schreiben, dass das neue Dragon Age „ein Rückkehr zu alter Stärke von BioWare“ sei. Diese Formulierung trat in den Reviews, die auf Metacritic angezeigt werden, gehäuft auf. Auch der CEO von EA hatte versucht, diese Narrative zu etablieren.

Am 30. Oktober, gegen 21 Uhr deutscher Zeit, postete Kern aufgeregt: „LEAK!“ BioWare und EA seien auf frischer Tat erwischt worden. Die angeblich Review-Bedingungen für Dragon Age: The Veilguard seien geleakt, unter dieser NDA habe etwa MrMattyPlays sein Review verfassen müssen.

Der Gaming-Entwickler Mark Kern ist in den letzten Monaten zu einem Meinungsführer auf der Plattform X aufgestiegen. Er kritisiert vor allem Spiele-Entwickler, die in seinen Augen „zu woke“ sind und hat seit dem März 2024 beträchtlich an Einfluss gewonnen. Das neue Spiel von BioWare, Dragon Age: The Veilguard, ist ihm ein besonderer Dorn im Auge. Doch beim Versuch, gegen das Spiel zu wettern, greift Kern daneben.

