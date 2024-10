Ein neuer Fantasy-Film auf Netflix ist wie Jumanji mit Werwölfen und aktuell auf Platz 1 – „Das ist jetzt aber nicht ernsthaft ein Film“

Auf Netflix erscheinen jede Woche unzählige Serien und Filme aus diversen Ländern. Dabei sind die Netflix-Charts ein guter Faktor, um zu schauen, was gerade oft geschaut wird. Nur setzt sich dort aber nicht immer Qualität durch. Ein neuer Fantasy-Film mit Jean Reno scheint genau das zu zeigen.

Um welchen Film geht es? Am 23. Oktober 2024 erschien der Film Die Werwölfe von Düsterwald auf Netflix. Der Fantasy-Film erinnert stark an Jumanji, denn eine französische Familie spielt eine mysteriöse Version des Spiels Werwolf.

Die Regie für den Film führte François Uzan. Am ehesten könnte man ihn als Drehbuchautor der Netflix-Serie Lupin mit Omar Sy kennen. Auch der bekannte Schauspieler Jean Reno spielt mit. Der Film scheint auch ein größeres Publikum zu finden, denn in Deutschland ist er aktuell auf Platz 1 der Film-Charts.

Einen Trailer zum Film findet ihr hier:

Ein Party-Spiel wird zu Jumanji

Worum geht es in Die Werwölfe von Düsterwald? Eine französische Familie will das bekannte Spiel Werwolf spielen. Das Spiel erinnert dabei an Among Us. Ein Dorf muss herausfinden, wer der Werwolf ist, der sich nachts seine Opfer schnappt. Dabei liegt der Fokus des Spiels auf den Diskussionen und der Arbeit, den Werwolf zu finden.

Im Film selbst scheint die Werwolf-Version der Familie aber keine normale zu sein, denn wie in Jumanji wird die Familie plötzlich in eine Mittelalter-Welt verfrachtet. Dort ist der unbekannte Werwolf aber eine reelle Bedrohung, und die Familie muss diesen Umstand überleben.

Die Werwölfe von Düsterwald ist eine Fantasy-Komödie, einen echten Schrecken braucht man da wohl nicht zu erwarten.

Wie sind die ersten Reaktionen zum Film? Obwohl der Film aktuell in den Netflix-Charts in Deutschland auf Platz 1 ist, gibt es kaum Kritiken und auch die Stimmen normaler User scheinen nicht erfreut zu sein. Auf Rotten Tomatoes sind es zu wenige Reviews sowohl für einen Kritiker- als auch für einen User-Score. Vor allem an der filmischen Umsetzung des Spiels scheint es zu hapern:

Jason W schreibt dazu: Nachdem ich das Original-Partyspiel […] viele Male gespielt hatte, freute ich mich auf diese Verfilmung. Es ist eine clevere Idee, aber leider wurde sie schlecht umgesetzt.

Charlermat P kritisiert auch die Umsetzung: Hat die Elemente des Spiels nicht gut genutzt. Die Charaktere sind nervig

Die wenigen positiven Stimmen loben aber den Film als Familien-Film:

Ian H sieht das Problem eher an der Erwartung einiger Zuschauer: Ich bin mir nicht sicher, was die Leute von diesem Film erwartet haben, aber er ist ein guter, wohltuender Familien-Film.

Auch Marie B lobt den Film als Familien-Film: Ein absolut großartiger Film. D&D trifft Jumanji mit Shreck-ähnlichem Humor. Gute Komödie und viele Lacher. […] Persönlich ein großartiger Familien-Film.

Auf IMDb sehen die Wertungen des Films aber auch nicht besser aus. Bei knapp über 2.400 Reviews hat der Film nur einen Score von 5,4 von 10 Sternen.

Wer aber nicht viel erwartet und einen seichten Film nebenbei schauen will, kann das mit Die Werwölfe von Düsterwald wohl tun. Viel erwarten sollte man vom aktuellen Platz 1 auf Netflix wohl nicht. Falls ihr nichts gegen Dokus habt, solltet ihr euch aber eine herzzerreißende Geschichte aus der WoW-Community anschauen: WoW: Eine emotionale Doku auf Netflix berührt die Community – Spieler pilgern zur Gedenkstätte des Verstorbenen