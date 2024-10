Ein Raum verschwindet aus unseren Wohnungen und Netflix ist schuld

Nicht nur das Kino bekommt Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus zu spüren. Auch in unserem Zuhause sorgt es für Veränderungen.

Welcher Raum verschwindet? Laut Trends, die sich bereits in älteren Umfragen der National Association of Home Builders aus den USA andeuteten, werden klassische Esszimmer oder auch nur klar abgetrennte Essbereiche unbeliebter. Einst war in fast jeder Wohnung ein Raum zu finden, in dem gemeinsam gegessen wurde.

Heutzutage wird der knappe Wohnraum lieber anders genutzt und Streaming durch Dienste wie Netflix oder Amazon Prime unterstützen diese Entwicklung. Hierüber berichtet auch The Atlantic, wo mit Stephen Smith der Direktor des Center for Building in North America zu Wort kommt:

Es ist nicht so, dass [sie] keine Esszimmer wollen. Es geht darum, dass sie etwas anderes unbedingt wünschen, und das nimmt Platz weg.

Das Sofa als Mittelpunkt

Was nimmt zunehmend Raum in Wohnungen und Häusern ein? Generell nimmt laut Umfragen wie denen der National Association of Home Builders der Wunsch nach kombinierten Wohn-/Ess-/Küchenbereichen zu. Anstatt verschachtelter Konstellationen aus Fluren und Räumen ziehen immer mehr Menschen große Räume vor, die vielerlei Zwecken dienen. Zur funktionalen Unterteilung kommen Regale oder niedrige Mauern zum Einsatz.

Größere Sofabereiche oder sogar nischenhaft abgegrenzte Entertainment-Zonen nehmen inzwischen oft den früheren Platz von Esszimmern ein. Sie dienen als sozialer Mittelpunkt der Wohnung, wo teils sogar gegessen wird. Streaming garantiert zumeist, zu jeder Tages- und Speisezeit, das optimale Unterhaltungsprogramm.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben sich beispielsweise die Abonnentenzahlen von Netflix zwischen 2001 und 2023 um mehr als den Faktor 5.000 vergrößert. Vergangenes Jahr waren es etwa 260 Millionen.

Was für Häuser gilt, beeinflusst Wohnungen in Mehrfamiliengebäuden nochmal stärker: Laut Daten des United States Census Bureaus hat sich ferner die Anzahl von alleinlebenden Menschen in den USA zwischen 1940 und 2020 verdreifacht. Und je teurer Wohnraum wird, desto eher werden Esszimmer schlicht durch multifunktionale Räume ersetzt, wie zum Beispiel Stephen Smith gegenüber The Atlantic erklärt. Er verweist in dem Zusammenhang auch auf US-Bauvorschriften, die ein Esszimmer für viele Arten von Mehrfamilienhäusern schlicht unmöglich machen.

Anmerkung zur Methodik: Alle hier zusammengestellten Daten stellen logische Zusammenhänge dar. Die Entwicklungen bedingen sich nicht zwingend, aber gemeinsam formen sie ein eindeutiges Bild von sich ändernden Gewohnheiten und Erwartungen ans Wohnen.

