Auf Steam bekommt ihr gerade 4 Horror-Spiele ab 18 zum Preis von einem

Wenn euch bereits Until Dawn gefallen hat und ihr mehr solcher Spiele haben wollt, dann gibt es im aktuellen Halloween-Sale auf Steam ein Angebot, das sich für euch lohnen dürfte. Dort bekommt ihr nämlich gleich 4 davon zum Preis von einem.

Um welche Spiele geht es? Die Rede ist von der ersten Season der The Dark Pictures Anthology, die aus vier Spielen besteht. In der Reihenfolge ihres Erscheinens sind das: Man of Medan, Little Hope, House of Ashes und The Devil in Me.

Jeder Teil der Dark Pictures Anthology erzählt eine eigenständige Geschichte. Durch den mysteriösen Kurator und einige Easter Eggs im Spiel werden sie jedoch Teil eines größeren Ganzen.

Interaktive Horror-Filme für bis zu 5 Spieler

Was sind das für Spiele? Die Spiele lassen sich am ehesten als interaktive Horror-Filme beschreiben. Die meiste Action findet in animierten Zwischensequenzen mit Quick-Time-Events (QTEs) statt. Dazwischen gibt es Sequenzen, in denen ihr frei eure Umgebung erkunden könnt. Dabei entdeckt ihr den einen oder anderen nützlichen Gegenstand und wichtige Puzzlestücke zur Story, die euch später vielleicht das Leben retten.

Die Dark Pictures Anthology lässt sich zwar gut alleine spielen, mit bis zu 4 Freunden im lokalen Koop kann sie aber mehr Spaß machen. Da nicht nur ihr Einfluss auf das Geschehen habt, landet ihr schnell in Situationen, die ihr alleine womöglich nie gesehen hättet – etwa, weil ihr seltener bei QTEs scheitert oder aber eine bestimmte Entscheidung nie treffen würdet.

Scheitern könnt ihr in diesen Spielen nicht, was in diesem Fall etwas Gutes ist. Stirbt eine Figur, werdet ihr nicht an einen vorherigen Punkt zurückgesetzt. Die Geschichte geht weiter, auch ohne diesen Charakter. Ihr werdet das Ende des Spiels erreichen, egal wie sehr ihr eure QTEs verhaut oder welche Entscheidungen ihr trefft: Es wird nur nicht unbedingt ein Happy End sein.

Kurzweilige Erlebnisse mit hohem Wiederspielwert

Wie lange bin ich mit den Spielen beschäftigt? Pro Spiel seid ihr rund 5 bis 7 Stunden beschäftigt. Das sind also rund 25 bis 28 Stunden insgesamt, wenn ihr jeden Teil nur einmal spielt. Das ist zwar recht kurz, trifft sich aber gut, wenn ihr das Spiel ohnehin mit Freunden spielt.

Da die Spiele kürzer ausfallen, müsst ihr für den Couch-Koop nicht gleich einen halben Tag einplanen oder für dasselbe Spiel drei Abende ausmachen. Und da sich eure Entscheidungen teils stark auf die Geschichte auswirken, erlebt ihr beim Wiederspielen auch immer wieder etwas Neues.

Wie viel kostet die Dark Pictures Anthology: Season One? Da die sich bis zum 4. November im Sale auf Steam befindet, bekommt ihr dort 4 Spiele zum Preis von einem. The Devil in Me, der neueste Teil der Reihe, kostet ohne Rabatt 39,99 € – die ganze Anthology gibt es hingegen für 44,46 €.

Falls euch fast 45 € noch ein zu großes Investment sind, könnt ihr auch mit einem der Spiele anfangen. Die sind aktuell ebenfalls stark im Preis reduziert.

Man of Medan auf Steam für 6,59 €

Little Hope auf Steam für 7,99 €

House of Ashes auf Steam für 9,89 €

The Devil in Me auf Steam für 19,99 €

Von den vier Spielen ist House of Ashes mit 88 % positiven Rezensionen der am besten bewertete Teil. Man of Medan ist als erster Teil der Anthologie und mit 74 % positiven Bewertungen ebenfalls ein guter Einstieg in die Reihe.

Die Dark Pictures Anthology wurde von Supermassive Games entwickelt, dem Studio hinter Until Dawn. Das Spiel hat Anfang Oktober 2024 ein Remake in der Unreal Engine 5 bekommen, hat allerdings keinen guten Release hingelegt. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Sony macht ein Remake zu einem 9 Jahre alten Spiel auf PS5 und Steam – Kommt schlechter an als der große Flop Concord