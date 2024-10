Homer Simpson hat schon 742 Mal im Atomkraftwerk Mist gebaut, doch es gibt einen Grund, wieso Mr. Burns ihn nicht feuert

In der Fernsehserie Die Simpsons gibt es mehrere unumstößliche Regeln. Eine davon ist, dass Familienoberhaupt Homer Simpson eine lebenslange Anstellung im Atomkraftwerk von Springfield hat, obwohl er immer wieder Unfälle baut. Die 36. Staffel der Zeichentrickserie enthüllt endlich, warum Homer immer noch seinen Job hat.

Wieso ist Homer Simpson eine Gefahr in seinem Job? Homer Simpson arbeitet als Sicherheitsinspektor in einem Atomkraftwerk. Dem Namen nach sollte er eigentlich dafür sorgen, dass das Atomkraftwerk noch sicherer wird oder zumindest seinen Stand beibehält.

Doch es kommt immer wieder zu Missgeschicken, die von Homer verursacht werden:

Schon im berüchtigten Intro fällt Homer Simpson, als die Pausen- bzw. Feierabendglocke läutet, ein Stab mit radioaktiver Substanz in den Nacken.

In der 5. Episode der 3. Staffel, „Der Ernstfall“, spritzt Homer etwas Donut-Flüssigkeit auf die Kerntemperaturregler des Reaktorkerns. Er provoziert damit eine Kernschmelze, kann sie aber rechtzeitig abwenden.

Eine Episode, in der Homer tatsächlich kurzzeitig gefeuert wurde, ist die 3. Folge der 1. Staffel. Homer fährt gegen ein Rohr, wodurch giftiges Gas austritt. Er wird gefeuert, protestiert daraufhin aber und erhält seinen Job als Sicherheitsinspektor.

Obwohl Homer laut Mr. Burns schon 742 Unfälle verursacht hat, die tödlich hätten enden können, ist sein Job eine lebenslange Garantie. Die neue Folge aus Staffel 36 von Die Simpsons erklärt endlich, warum Homer seinen Job nie verliert.

Mr. Burns handelte Deal mit Homers Vater aus

Wieso wird Homer nie gefeuert? In der 4. Episode von Staffel 36, „Shoddy Heat“, wird endlich aufgeklärt, wieso Homer immer seinen Job behält. Die Folge enthüllt, dass Homers Vater, Abe Simpson, in den 1980er-Jahren als Detektiv gearbeitet hat.

Sein Partner, Billy O’Donnell, verschwand bei der Untersuchung eines Falls zu Mr. Burns. Als Abe sich auf die Spur macht und Mr. Burns konfrontiert, sagt dieser, dass Billy ins Paradies gegangen sei.

Mr. Burns bietet Abe einen Deal an: Er soll die Sache mit seinem Partner vergessen und die Suche beenden, dafür würde Mr. Burns seinem Sohn, Homer, eine lebenslange Anstellung im Atomkraftwerk geben. Abe erkannte, dass Homer diese Hilfe bitter nötig hatte und willigte ein.

Wo kann ich mir die Folge ansehen? Die 36. Staffel feierte gerade erst ihre Premiere auf dem amerikanischen TV-Sender FOX. Dementsprechend ist es in Deutschland noch nicht möglich, die neuen Folgen zu schauen.

Bislang gibt es auf Disney+ die Möglichkeit, die 35. Staffel zu sehen. Bis die 36. Staffel nach Deutschland kommt, wird es vermutlich noch einige Monate dauern.

