3 leichte Errungenschaften für Season 26 in Diablo 3 – So holt ihr den Knabberdämon

Blizzard hat für World of Warcraft die nächste Erweiterung "Dragonflight" angekündigt. Wir fassen die Inhalte des Addons in 3 Minuten für euch zusammen.

Schaut in unserer Tier List zu Season 26 in Diablo 3 nach starken Builds, die euch den Erfolg erleichtern.

Nach einer Handvoll Versuchen solltet ihr ein gutes Portal gefunden haben und den Erfolg sicher. Innerhalb der Nephalemportale sammelt ihr dann am besten nur die gelben Fortschrittskugeln und lasst den Loot liegen. Das spart euch viel Zeit und hilft beim Erledigen. Portet dann nach dem Kill des Riftbosses direkt in die Stadt und schließt das Portal (dann wird die Zeit gemessen). Anschließend könnt ihr euch wieder reinporten und den Loot aufsammeln – dafür habt ihr 30 Sekunden Zeit. Wer die Schwierigkeit auf Qual X runterdreht, kann die Monster noch schneller erledigen.

Um was geht es? In Diablo 3 läuft seit dem 15. April die Season 26 . Darin habt ihr die Möglichkeit, die Saisonreise zu lösen, um euch spezifische Inhalte als Geschenke zu sichern. Für den Abschluss erhaltet ihr einen Porträtrahmen und außerdem den Gefährten „Knabberdämon“.

Insert

You are going to send email to