Diablo 3 bringt Endgame-Feature aus Season 26 für immer, weil es euch so viel Freude macht

Komplett neu ist der Hallende Alptraum allerdings nicht. Das Feature stammt aus 2015 und ist jetzt in überarbeiteter Form im Spiel. In der früheren Version gab es einige Dinge, die erst glattgebügelt werden mussten.

Das Team erklärt dazu, dass sich der Bonus auf die Horadrischen Würfelchen auswirkt. Schließt ihr fünf Kopfgelder in einem Akt ab, erhaltet ihr die doppelte Menge an Würfelchen, basierend auf der Schwierigkeit des Spiels. Auf die Beuteraten von Belohnungen wirkt sich das nicht aus.

Dabei handelt es sich um einen Horden-Modus, den ihr aktiviert, nachdem ihr das entsprechende Item von einem Boss erhalten habt. Über Kanais Würfel teleportiert ihr euch dann in eine Arena, in der nach und nach immer mehr und stärkere Gegner erscheinen. In Relation zu eurer absolvierten Schwierigkeit erhaltet ihr dann starken Loot.

Diablo 3 feiert sein zehnjähriges Jubiläum und will das mit euch feiern. In der Ankündigung erklären die Entwickler, dass man Season 26 jetzt verbessert und ein Feature der Saison für immer im Spiel bleibt.

