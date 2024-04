Neuling fragt, ob man Diablo 4 Solo auf Weltstufe 1 durchspielen kann – Community gibt hilfreiche Tipps

Für viele Spieler ist Weltstufe 4 und das Endgame in Diablo 4 das Ziel. Ein Spieler fragt jetzt allerdings, ob er das ARPG auch ganz zwanglos auf Weltstufe 1 genießen kann. Die Community meint: Kann man machen, gibt’s aber gar keinen Grund für.

Die einen Spieler meckern über das Endgame in Diablo 4 und finden es zu langweilig, hatten nach wenigen Wochen nichts mehr zu tun. Und die anderen schimpften in Season 2 über zu schweren Endgame-Content, der neu ins Spiel kam, sodass die Entwickler ihn wieder änderten.

Mit Season 4 kommen weitere neue Inhalte und Herausforderungen in Diablo 4. Ein Spieler merkt auf Reddit jedoch an, er habe gar keine Lust auf Seasons. Im Prinzip möchte er ganz zwanglos auf Weltstufe 1 zocken und fragt, ob das überhaupt möglich ist.

Wovon geht der Nutzer aus? In seinem Beitrag auf Reddit schreibt „WestCoastInquirer“ am 10. April, er gehe davon aus, dass Diablo 4 ein „Spiel für Online-Gruppen“ sei. Er sei neu in Diablo und möchte „zwanglos auf [Welt]Stufe 1 spielen, alle Dungeons und die Kampagne schaffen und einfach nur genießen, als wäre es ein Singleplayer-Spiel.“

„WestCoastInquirer“ sei nicht interessiert daran, Seasons zu spielen oder wettbewerbsfähig zu sein. Er genieße einfach den Kampf, die Spezialisierungen, die Geschichte und die Missionen. Zwar sei er auf Level 47, habe aber nicht mal den ersten Akt abgeschlossen, weil er „nur gechillt“ habe.

„Ich frage mich, ob es ein Spiel ist, bei dem ich, sobald ich [Level] 50 bin, einfach herumlaufen und versuchen kann, Gear zu bekommen, […] oder, ob es mich in ein anderes Tier oder so zwingt, da ich weiß, dass das Spiel hauptsächlich für Online-Gruppen gedacht ist“, schreibt „WestCoastInquirer“ im Beitrag.

Die Leaderboards in Diablo 4 gehören zu den Inhalten, die erst im Endgame zum Thema werden:

„Mit Weltstufe 3 und 4 fängt das Spiel erst an“

Was antwortet die Community? In den Kommentaren erklären verschiedene Nutzerinnen und Nutzer, dass Diablo 4 keinesfalls ein reines „Online-Gruppen-Spiel“ ist. „SepticKnave39″ antwortet ihm auf Reddit: „Du kannst weiterhin alleine spielen und alles tun, was es zu tun gibt. Eine Gruppe ist für nichts erforderlich. Es kann effizienter sein, aber ich habe noch nie in einer Gruppe gespielt und hatte nie Probleme.“

Der Nutzer meint, es spreche nichts gegen Weltstufe 3 und 4 – damit fange Diablo 4 erst an. „Es wird für eine Minute etwas schwieriger sein, bis man seine Ausrüstung durch neue […] ersetzt. Und dann wird es wieder einfacher.“

Er führt aus, was der Spieler verpasst, wenn er nur auf Weltstufe 1 bleibt:

Man bekomme nicht alle Items im Spiel, wenn man nicht auf Weltstufe 3 und 4 wechselt.

Man habe keinen Zugang zu Alptraum-Dungeons und Glyphen.

Sich über Level 50 zu steigern, werde schwer bis unmöglich zu schaffen sein.

Vermutlich erhalte man auch nicht alle Affixe, die es im Spiel gibt.

Übrigens können Spieler auf Weltstufe 1 und 2 die Höllenflut bald auch auf ihrer Stufe erkunden. Das Feature ist ab Season 4 auf allen Weltstufen verfügbar – mit Bedrohungsbarometer und spuckenden Würmern.

Der Nutzer „TheHeinousMelvins“ fügt auf Reddit hinzu, dass der Beitragsersteller sich selbst auf Weltstufe 2 schnell langweilen werde, sobald er Level 50 erreicht habe. Es sei kein „Wettbewerb“, die nächste [Welt]Stufe zu erreichen, sondern der natürliche Fortschritt, wenn man das Spiel ganz normal spiele. „Und das ist, wo das interessantere Gear droppt.“

Viele Nutzer weisen den Spieler darauf hin, dass das Leveln auf Weltstufe 1 ziemlich schleppend vorangehen wird. Es gebe zwar nichts, was ihn zu einer anderen Weltstufe zwinge, aber der Fortschritt werde ziemlich ausgebremst.

Ein anderer Spieler thematisiert auf Reddit einen weiteren Aspekt. Er erklärt, dass er im Grunde mit Season 3 fertig sei und Diablo 4 bis zur neuen Season liegen lassen werde. Kürzlich gab es einen Testserver (PTR) für Season 4 in Diablo 4, auf dem Spieler die neuen Inhalte testen konnten. Der Spieler berichtet, dass der PTR für ihn eine Verbesserung sei, aber es ihm jetzt schwerfalle, zu Season 3 zurückzukehren.

Ein Nutzer schlägt jedoch einen Weg vor, wie Spieler die Zeit bis zur neuen Season überbrücken können: Spieler will mit Diablo 4 aufhören, da erfährt er, wie er einen geheimen Titel bekommt