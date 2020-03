Der MMO-Shooter Warframe bekommt ein dickes Update verpasst. Und das ist dermaßen umfangreich, dass die meisten Spieler sich ziemlich beeindruckt zeigen – denn es erfüllt eine Menge Wünsche.

Was ist das für ein Update? In einem sehr umfangreichen Blogeintrag haben die Entwickler das Update vorgestellt, das im Laufe der nächsten Woche auf PC live gehen soll. Es handelt sich dabei vor allem um zahlreiche „Quality-of-Life“-Änderungen, die das Spielerlebnis verbessern sollen.

Ursprünglich hatte das Warframe-Team geplant, das Update mit dem im März startenden Event „Operation Scarlet Spear“ ins Spiel zu bringen. Das soll die größte Operation in Warframe bisher sein – und wird die Spieler schon vor genügend neue Herausforderungen stellen.

Daher entschied man sich, das Update früher zu bringen, damit Spieler sich schonmal an die umfassenden Änderungen gewöhnen können. Zuletzt hatte das „Empyrean“-Update schon eine Menge neues gebracht.

Unter anderem wird die Railjack günstiger

Was steckt im Update? Neben vielen Bugfixes wurden mehrere Gameplay-Elemente optimiert. Eine kleine Auswahl:

Man benötigt weniger Ressourcen für den Bau der Railjack.

Die Wirkungsweise der Schadenstypen Slash- und Toxin wurden abgeändert.

Spieler können sich selbst keinen Schaden mehr zufügen.

Die Gegner-KI soll sich nicht mehr anfühlen, als hätte sie einen Aimbot, wenn sie besonders stark sind.

Spieler können nicht mehr auf einen Schlag besiegt werden, wenn sie einen Schild haben.

Die Fähigkeiten von Titania wurden generalüberholt.

Arcanes können jetzt 5 statt 3 Rängen erreichen.

Das Sichtfeld wurde erweitert.

Dazu kommen jede Menge weitere Änderungen, die die Entwickler in ihrem Post ansprachen.

Spieler sind nahezu komplett begeistert

So reagieren die Spieler: Die überwiegende Mehrheit der Spieler freut sich in den Kommentaren sehr über die Änderungen. Viele äußern sich positiv darüber, dass Warframe mit dem Update einen Schritt nach vorne macht:

„Diese Änderungen werden das Spielgeschehen mit Sicherheit enorm verbessern. Ich habe das Gefühl, dass das Update verdammt genau ins Schwarze trifft. So kleine Dinge wie das 90er Sichtfeld sind riesig und verändern die Sicht der Spieler auf das Gameplay dramatisch“, freut sich User Voltage.

„Das sind einige der größten Veränderungen, die das Spiel seit Langem erlebt hat, und ich freue mich auf jede einzelne davon. Fantastische Sachen“, stimmt User –Q–Dioxety zu.

„Endlich, einige dieser Sachen hat es schon lange gebraucht“, findet User PETI258.

Es gibt auch einige Spieler, die sich weitere Änderungen wünschen oder nicht ganz mit dem Update einverstanden sind. Beispielsweise die Anpassung der Arcanes hätte es für manche Spieler nicht gebraucht.

Doch insgesamt kommt das Update bei den Kommentatoren gut an. Bleibt nur noch abzuwarten, ob auch das Scarlet-Spear-Event die Erwartungen erfüllen kann. Immerhin zählt Warframe heute zu den erfolgreichen Spielen, was nicht immer so war.