Steam stellt neuen Nutzer-Rekord auf, obwohl Epic alles dagegen setzt

Am 2. Februar waren auf Steam so viele Nutzer gleichzeitig online wie noch nie. Obwohl Epic Games immer wieder Nadelstiche gegen die Plattform von Valve setzt, ist diese weiterhin sehr beliebt.

Was ist das für ein Rekord? Wie Steam Database berichtet hat, waren am 2. Februar um 15:20 Uhr so viele Nutzer wie noch nie online. 18.801.944 Menschen nutzten die Plattform von Valve gleichzeitig.

Der vorherige Rekord vom 14. Januar 2018 wurde damit um fast 270.000 Nutzer überboten.

Interessant ist jedoch, dass deutlich weniger der Nutzer ein Spiel aktiv hatten. Während beim alten Rekord 2018 noch ~7 Millionen Nutzer am Zocken waren, spielten 2020 nur ~5,8 Millionen.

