Gamer macht sich ein großartiges 10€-Spiel auf Steam 30-mal schwerer: Sein YouTube-Kanal explodiert

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So hat er alleine im Januar 2024 einen neuen Rekordwert für Abos aufgestellt und seinen Kanal deutlich wachsen lassen. Mehr als die Hälfte seiner knapp 50.000 Abos kamen in den letzten 3 Monaten rein, seit er die Serie durchzieht.

Seit November 2023 ist er an einer Serie dran, bei der er Terraria gegen 30-mal mehr Feinde spielt, die auch noch 3-mal mehr Lebenspunkte haben und 3-mal mehr Schaden anrichten als normalerweise. Außerdem ist das alles noch im Hardcore-Modus: Tode sind also permanent.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Terraria ist mit 98 % positiven Reviews eines der bestbewerteten Spiele auf Steam überhaupt: Es war das erste Spiel auf Steam, das 1 Million Reviews bekommen hat und dabei so positiv bewertet wurde. Ein kleiner YouTuber sieht sich als „bester Spieler der Welt“ in Terraria und geht grade aufs Ganze.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to