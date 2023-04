Steam: Valve bringt riesiges Update für LoL-Rivalen DOTA 2, vergrößert Map um 40 % – „Willkommen zu DOTA 3“

Dota 2 ist ein MOBA, das auf der erfolgreiche Warcraft 3 Mod "Defence of the Ancients" basiert. Aus der Vogelperspektive wird ein Held gesteuert, der zusammen m...

Dota 2 – The New Frontiers Update

Das MOBA DOTA 2 (Steam) ist sowas wie der ewige Konkurrent zu League of Legends und vor allem in Osteuropa extrem beliebt. Mit dem Turnier „The International“ hat es eines der lukrativsten E-Sport-Events der Welt. Jetzt plant Valve mit dem Update 7.33 einen heftigen Patch, der die Karte um 40 % vergrößert, einen neuen Helden-Typ bringt und vieles mehr.

