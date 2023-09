One Piece hat über 1.000 Folgen, aber eine bestimmte Episode könnt ihr zum Glück nirgendwo mehr finden

Der Anime zu One Piece hat mittlerweile die 1.000er-Marke geknackt. Neulinge haben es schwer, diesen Batzen an Folgen nachzuholen. Es gab einmal eine Episode, die hat einen kompletten Arc zusammengefasst, um das Aufholen leichter zu machen. Doch mittlerweile ist die Folge nicht mehr aufzufinden.

Um welche Episode geht es? Zwischen Skypia und Water 7 gab es einen Arc, bei dem Ruffy und seine Crew auf Long Ring Long Land landeten. Dort nahmen sie am Davy Back Fight teil, das von der Foxy-Piratenbande ausgerichtet wurde.

Zu den Mitgliedern der Bande, die zum Teil witzige Namen haben, zählen beispielsweise:

Kapitän Foxy

Porsche

Hamburger

Pickles

Big Bun

Wurm

Eigentlich geht der Arc von Episode 207 bis 219. Doch das Produktionsteam des Animes, Toei Animation, hat anlässlich der japanischen TV-Premiere von One Piece: Abenteuer auf Nebulandia eine Sonderfolge herausgebracht, die die Handlung des Arcs in nur einer Folge zusammenfasst.

Der Davy Back Fight zählt zu einem der unbeliebtesten Arcs des gesamten Animes. In Rankings wie auf 1Screen Magazine belegt der Arc fast immer einen der hinteren Plätze. Deshalb war die Episode perfekt für all diejenigen, die den Arc nicht in voller Länge sehen wollten.

One Piece gibt es aktuell als Live-Action-Adaption auf Netflix zu sehen. Hier findet ihr den passenden Trailer:

Wieso ist die Folge nirgendwo mehr zu finden? Die Folge wurde einmalig auf Fuji TV ausgestrahlt. Wer die Episode sehen wollte, musste also entweder den Fernseher einschalten oder einen Garapon TV besitzen. Dabei handelt es sich um einen TV-Programmrecorder für Japan, der die Folge für später aufzeichnen konnte.

Allerdings gab es die Folge nicht in ganz Japan zu sehen und die Japaner mussten eine Reservierung vornehmen, um die Episode zu sehen. Es war also schwer, die Folge überhaupt zu sehen.

Nach ihrer Ausstrahlung im Jahr 2015 ist die Folge nirgendwo mehr zu finden. Die Episode wurde nur ein einziges Mal ausgestrahlt und ist nicht über offizielle Streaming-Dienste oder als DVD verfügbar.

Womöglich wabert die Folge noch auf einigen Festplatten herum, doch im Internet ist die Folge nicht einmal auf illegalen Plattformen zu finden. Der Recorder löscht außerdem ältere Aufnahmen nach einer gewissen Zeit, deshalb sollten selbst die aufgenommenen Episoden nicht mehr zu finden sein.

Was ist der Davy Backfight? Dabei handelt es sich um einen Wettkampf, an dem zwei verschiedene Piraten-Crews teilnehmen. Der Kapitän einer Mannschaft fordert den Kapitän einer anderen heraus. Wird die Herausforderung angenommen, gibt es einen Wettkampf über drei Runden.

Der Herausforderer bestimmt, wie die einzelnen Spiele des Wettkampfes aussehen. Der Verlierer des Davy Backfights verliert ein Mitglied seiner Crew an die andere Mannschaft. Foxy und Ruffy treffen im Anime in so einem Wettkampf aufeinander. Doch Ruffy muss feststellen, dass Foxy nicht mit fairen Mitteln spielt.

