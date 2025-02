Der Schauspieler von Zorro verrät, warum er für Chopper aus der 2. Staffel von One Piece ganz besonders schwärmt

Die 2. Staffel der Live-Action-Adaption von One Piece rückt immer näher. Allerdings wurde immer noch nicht enthüllt, wie Rentier Chopper in der Serie aussehen wird. Der Schauspieler von Zorro gibt dazu ein erfreuliches Update.

Was verrät der Schauspieler über Chopper? In einem Interview mit Variety wurde Mackenyu gefragt, was er zur 2. Staffel von One Piece verraten kann. Der Schauspieler verkörpert in der Live-Action-Serie Zorro, den Schwertkämpfer der Strohhutbande.

Mackenyu denkt dabei direkt an einen Schauspielkollegen, der einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Er verrät:

Ich versuche, nichts zu verraten, aber es kommen eine Menge neuer Figuren heraus. Den Handlungsbogen – Oda-sensei hat ihn angekündigt – werden wir abdecken, bis Chopper herauskommt. Und ich habe Chopper getroffen! Er war der süßeste! Oh, mein Gott, ich bin ein Chopper-Fan.

Er ergänzt, dass er verrückt gewesen sei, an seiner Seite schauspielern zu können. Für Mackenyu sei die Erfahrung etwas Besonderes gewesen, das er mit nach Hause nehmen könne. Das könnte darauf hindeuten, dass Chopper von einer Person verkörpert wird, die es am Set bislang noch nicht gab – beispielsweise einem Kind.

Den Trailer zu Staffel 1 könnt ihr euch hier ansehen:

Chopper ist ein großes Geheimnis von One Piece

Warum ist Chopper so besonders? In der Serie ist Chopper ein Rentier, das von der Mensch-Mensch-Frucht gegessen hat. Dadurch kann es auf zwei Beinen gehen und mit den Menschen sprechen. Für eine Live-Action-Version blieb da die Frage offen, wie das menschliche Rentier in der Serie dargestellt wird.

Dank eines Mitarbeiters der Serie wissen wir bereits, dass Chopper durch einen Menschen verkörpert wird (via GamePro). Zusätzlich sollen CGI-Effekte zum Einsatz kommen, die beispielsweise Fell oder die Animationen der Ohren darstellen können.

Zudem steht fest, wer Chopper in seiner „Heavy Point“-Version schauspielert. Dabei wächst Chopper zu einer Erwachsenen-Größe heran und wird stärker, weshalb er von einem erwachsenen Schauspieler verkörpert wird.

Allerdings bleibt es ein großes Rätsel, wie der kleine Chopper in seiner Kinder-Form aussehen wird. Deshalb sind Fans gespannt darauf, endlich zu sehen, wie das kleine Rentier mit dem Mix aus Schauspieler und CGI-Effekten aussehen wird.

Wie steht es um die 2. Staffel? Mittlerweile sind die Dreharbeiten zur 2. Staffel abgeschlossen. Es gibt zwar noch kein festes Releasedatum, doch es wurde bereits enthüllt, dass die Serie im Laufe von 2025 anlaufen wird. Die Serie läuft exklusiv auf Netflix.

Eiichiro Oda, der Schöpfer des Mangas von One Piece, wacht mit Argusaugen über den Dreh. Er war beispielsweise bei der Auswahl der Schauspieler dabei. Mitten in den Dreharbeiten besuchte er zudem das Set und überzeugte sich selbst davon, was für eine tolle Arbeit die Schauspieler leisten: Der Schöpfer von One Piece besucht das Set zur Serie auf Netflix, teilt Bilder vom Set