Netflix hat wichtige Neuigkeiten zur 2. Staffel von One Piece und sorgt mit einem ersten Bild für Aufregung bei den Fans

Auf letztere Frage schweigt Netflix bislang. Fans müssen sich also gedulden, ehe ein erster Trailer Bewegtbilder zur neuen Staffel zeigt. Das Warten dürfte aber Ende 2025 oder spätestens im Jahr 2026 ein Ende haben. Auch der Anime selbst soll ein Remake erfahren, hierfür hat der Schöpfer aber klare Vorstellungen: Der Zeichner von One Piece nennt eine Bedingung, die das Remake auf Netflix für ihn erfüllen muss

Was sagt die Community dazu? Unter dem Post auf x.com sammeln sich zahlreiche Kommentare von begeisterten Fans. Wie es scheint, kommt bereits das erste Bild sehr gut an:

Was zeigt das Bild? Auf dem Foto, das auf x.com geteilt wurde, ist der Hauptcast der Serie zu sehen. Also Monkey D. Ruffy, Zorro, Nami und Lysop. Während der Protagonist samt Strohhut recht euphorisch die Hände zum Himmel streckt, wirken seine Crew-Mitglieder etwa reservierter, oder sagen wir: cooler.

Laut One-Piece-Schöpfer Eiichiro Oda wird die Staffel „Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden und Drum Island umfassen“ ( via x.com ). Er war außerdem am Set unterwegs.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Netflix für Nachschub sorgt. Während die Geschichte in Staffel 1 erst einmal davon erzählte, wie die Bande der Strohhutpiraten rund um Monkey D. Ruffy zusammenfindet, könnten in der Fortsetzung größere Abenteuer zum Thema werden – samt neuer Figuren.

Wie steht es um Staffel 2? Die Live-Action-Adaption von One Piece durch den Streaming-Dienst Netflix ging 2023 mit einer ersten Staffel an den Start. Die 8 Folgen wurde von den Fans sehr gut angenommen und stehen bei Rotten Tomatoes bei einem Publikums-Rating von 95 %.

