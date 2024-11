Der Schöpfer von One Piece besucht das Set zur Serie auf Netflix, teilt Bilder vom Set

Die 2. Staffel der Netflix-Serie von One Piece befindet sich gerade in der Produktion. Der Mangaka der Original-Geschichte war zu Besuch am Filmset und zeigt einige Bilder von sich, wie er die Produktionsstätte besucht und mit den neuen Schauspielern posiert.

Was zeigen die Bilder? Auf fast jedem der Bilder ist Oda höchstpersönlich zu sehen, allerdings mit einem Fisch als Kopf, der sein Gesicht verbirgt (via Netflix auf X). Der Mangaka nutzt diese Verschleierung schon seit vielen Jahren, da er sein Gesicht nicht auf Fotos sehen möchte.

Neben ihm sind Schauspieler und Drehorte der 2. Staffel zu erkennen. Die Bilder haben wir euch hier als Galerie zusammengestellt:

Auf einem Bild ist beispielsweise das Schloss von Wapol zu sehen. Im Hintergrund sehen wir einen Kamin, der wie ein Nilpferd aussieht, das sein Maul weit öffnet. Am rechten Rand ist sogar Dalton zu sehen, den ihr am grünen Mantel erkennen könnt.

Ansonsten sehen wir noch die Flying Lamb, andere Bereiche und die beiden Schauspielerinnen von Vivi sowie Nico Robin.

Den Trailer zur ersten Staffel könnt ihr hier sehen:

Oda ist begeistert vom Set und den Schauspielern

Wie findet der Schöpfer das Set? Am Set traf der Schöpfer von One Piece nicht nur die Schauspieler aus Staffel 1, sondern auch die neuen aus Staffel 2. Er verriet, dass er die Schauspieler dort das erste Mal in Person gesehen habe. Die Auswahl der Schauspieler fand nämlich über Fotos und Videos von Japan aus statt, weshalb er sich bis zu diesem Tag nicht sicher sein konnte, ob er die richtige Wahl getroffen habe.

Doch wie er feststellt, sind die Schauspieler perfekt. Neben den Bildern fügte er eine Nachricht hinzu, die seine Begeisterung zeigt:

Oda schreibt von seinen Eindrücken vom Filmset.

Das Set sei gewaltig und der Mangaka sei sich bewusst, wie wichtig seine Rolle für die Serie ist. Allein vom Gefühl her sagt Oda, dass Staffel 2 die erste noch übertreffen würde. Das läge auch an der Liebe der Crew für das Projekt und an den vielen Details, die in die Serie eingebaut werden.

Ein solches Beispiel ist ein Charakter aus Staffel 1, den es im Manga gar nicht direkt zu sehen gab. Oda konnte sich nicht einmal an ihn erinnern.

Wann erscheint Staffel 2 von One Piece? Die Live-Action-Adaption wird zurzeit in Südafrika gedreht. Bis die Szenen abgedreht und zusammengeschnitten sind, wird es noch mehrere Monate dauern. Deshalb wird die Serie vermutlich irgendwann Mitte oder Ende 2025 anlaufen. Ein festes Datum gibt es bislang noch nicht.

Neben der Serie mit echten Schauspielern wird an einem Remake des Animes gearbeitet. Auch hier gab es bereits erste Bilder zu sehen, die zeigen, dass sich der Zeichenstil von der Originalserie unterscheidet. Die ersten Bilder gibt es hier: Ein neues Remake zu One Piece für Netflix zeigt erste Bilder und verrät, wie lange die Serie laufen soll