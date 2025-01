Netflix-Serie zu One Piece stellt Neuzugänge für den Cast vor, räumt dabei mit einem großen Mysterium auf

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Was ist die Wahrheit? Laut einer Vivre Card soll Miss Goldenweek nach dem Zeitsprung 18 Jahre alt sein. Das bedeutet, dass sie bei ihrem Auftritt im Anime schon 16 Jahre alt ist, also nur ein Jahr jünger als Ruffy.

Was ist das Problem? In den Kommentaren unter dem Tweet von newworldartur sowie dem TikTok-Video von brodie_loman schreiben viele, dass sie gedacht hätten, Caruso sei zu alt, um Miss Goldenweek zu spielen. In dem Video erklärt auch der TikToker, dass er sehr verwirrt war.

Jeftha könntet ihr als Sergeant Mullen aus der Serie Homeland kennen. Penwill spielte in vielen Kurzfilmen und -serien wie Catch Me A Killer mit. Caruso hat viel Theatererfahrung und spielte beispielsweise Lydia Deetz im Musical von Beetlejuice.

Netflix gab weitere Schauspieler bekannt, die in der Realserie von One Piece mitspielen werden. Darunter sind viele Widersacher, mit denen es die Strohhutbande aufnehmen muss. Doch einer davon enthüllt ein Geheimnis, das eigentlich gar nicht geheim war, von dem aber viele gar nichts wussten.

