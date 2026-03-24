One Piece Staffel 3 auf Netflix: Alle Infos zu Release, Besetzung, Folgen und mehr

Was ist schon zu Staffel 3 von One Piece auf Netflix bekannt? Wir fassen alle Infos zum Release, der Besetzung und dem Inhalt zusammen.

Die zweite Staffel von One Piece ist erschienen und viele von euch haben sie sicherlich schon zu Ende geschaut. Da stellt sich die Frage: Wann geht es mit Staffel 3 weiter?

In diesem Artikel fassen wir alle bisher bekannten Informationen rund um die 3. Staffel von One Piece zusammen.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, sobald neue Informationen bekannt sind. Schaut also immer mal wieder vorbei!

Release: Wann erscheint One Piece Staffel 3 auf Netflix?

Wann genau Staffel 3 von One Piece auf Netflix erscheint, ist derzeit noch unbekannt. Aber es gibt immerhin gute Nachrichten, was den Nachschub angeht. Denn die 3. Staffel ist nicht nur bestätigt, sondern ist sogar schon in Arbeit: Schon im November 2025 begann die Produktion in Südafrika.

Bei Staffel zwei lagen etwas weniger als zwei Jahre zwischen dem Produktionsstart und dem Release. Das würde einen Release im Jahr 2027 bedeuten. Dennoch ist derzeit offen, wann genau es mit Staffel 3 konkret weitergeht.

Besetzung: Wer ist im Cast von One Piece Staffel 3?

Grundsätzlich könnt ihr mit der Rückkehr vieler bekannter Charaktere, aber auch mit neuen Gesichtern rechnen. Momentan sind bestätigt:

Wieder dabei:

Iñaki Godoy – Ruffy

Mackenyu – Zorro

Emily Rudd – Nami

Jacob Romero – Lysop

Taz Skylar – Sanji

Charithra Chandran – Miss Wednesday

Mikaela Hoover – Tony Chopper

Joe Manganiello – Mr. 0

Lera Above – Nico Robin

Sendhil Ramamurthy – Nefeltari Kobra

Neu dabei:

Xolo Maridueña – Puma D. Ace

Cole Escola – Bon Clay

Daisy Head – Miss Doublefinger

Awdo Awdo – Mr. 1

Episoden: Wie viele Folgen hat Staffel 3 und was ist die Story?

Offiziell ist die Folgenanzahl noch nicht bestätigt, aber die erste sowie die zweite Staffel hatten beide acht Folgen. Es ist also erstmal davon auszugehen, dass auch Staffel 3 sich in diesem Bereich bewegen wird.

In der Anime- und Manga-Vorlage von One Piece gibt es jede Menge Material, das die neue Staffel aufnehmen könnte. Nach aktuellem Stand soll sich die dritte Staffel vor allem dem Alabasta-Arc und dem Kampf gegen Sir Crocodile widmen.

Streaming-Dienst: Wo kann ich die Serie schauen?

Momentan läuft One Piece als Live-Action-Serie ausschließlich auf Netflix. Dementsprechend kann man die aktuellen zwei Staffeln, sowie auch die kommende dritte Staffel, nur mit einem Netflix-Abo sehen.

Das Warten auf die dritte Staffel von One Piece geht weiter. Welche Abenteuer werden Ruffy und seine Strohhut-Crew als Nächstes erleben? Wir halten euch hier wie immer auf dem Laufenden! Und wer den Release der Live-Action-Variante nicht mehr abwarten kann: Der Anime hat schon deutlich mehr an Story zu bieten. Hier zeigen wir euch, wie ihr One Piece auf Deutsch im Stream schauen könnt.