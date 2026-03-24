One Piece Staffel 3 auf Netflix: Alle Infos zu Release, Besetzung, Folgen und mehr

ServiceSpecial
2 Min. Max Handwerk 0 Kommentare Lesezeichen
One Piece Staffel 3 auf Netflix: Alle Infos zu Release, Besetzung, Folgen und mehr

Was ist schon zu Staffel 3 von One Piece auf Netflix bekannt? Wir fassen alle Infos zum Release, der Besetzung und dem Inhalt zusammen.

Die zweite Staffel von One Piece ist erschienen und viele von euch haben sie sicherlich schon zu Ende geschaut. Da stellt sich die Frage: Wann geht es mit Staffel 3 weiter?

In diesem Artikel fassen wir alle bisher bekannten Informationen rund um die 3. Staffel von One Piece zusammen.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, sobald neue Informationen bekannt sind. Schaut also immer mal wieder vorbei!

Netflix zeigt im Trailer zu One Piece die vielen Schurken der 2. Staffel
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
One Piece Staffel 3 auf Netflix: Alle Infos zu Release, Besetzung, Folgen und mehr Der Schauspieler von Zorro auf Netflix räumt bei einem Turnier zu One Piece ab, hat einen Glücksbringer von Oda persönlich dabei Die ultimative Form von Ruffy ist vielen Fans zu albern, doch der Schöpfer von One Piece liebt sie aus genau dem Grund Ein Sci-Fi-Film verschwindet in 4 Tagen von Netflix, es ist die geheime Fortsetzung von Jumanji Neues Spiel auf Steam führt euch in den Himmel aller Film-Fans der 90er, ist so perfekt Retro, startet 95 Prozent positiv Einer der ersten Steam-Hits des Jahres bekommt 10.000 schlechte Reviews an einem Tag, weil eine einzige Karte verändert wurde 6 starke Animes, die viel zu früh zu Ende waren 6 starke Animes, die viel zu früh zu Ende waren 6 starke Animes, die viel zu früh zu Ende waren 6 starke Animes, die viel zu früh zu Ende waren 6 starke Animes, die viel zu früh zu Ende waren 6 starke Animes, die viel zu früh zu Ende waren

Release: Wann erscheint One Piece Staffel 3 auf Netflix?

Wann genau Staffel 3 von One Piece auf Netflix erscheint, ist derzeit noch unbekannt. Aber es gibt immerhin gute Nachrichten, was den Nachschub angeht. Denn die 3. Staffel ist nicht nur bestätigt, sondern ist sogar schon in Arbeit: Schon im November 2025 begann die Produktion in Südafrika.

Bei Staffel zwei lagen etwas weniger als zwei Jahre zwischen dem Produktionsstart und dem Release. Das würde einen Release im Jahr 2027 bedeuten. Dennoch ist derzeit offen, wann genau es mit Staffel 3 konkret weitergeht.

Besetzung: Wer ist im Cast von One Piece Staffel 3?

Grundsätzlich könnt ihr mit der Rückkehr vieler bekannter Charaktere, aber auch mit neuen Gesichtern rechnen. Momentan sind bestätigt:

Wieder dabei:

  • Iñaki Godoy – Ruffy
  • Mackenyu – Zorro
  • Emily Rudd – Nami
  • Jacob Romero – Lysop
  • Taz Skylar – Sanji
  • Charithra Chandran – Miss Wednesday
  • Mikaela Hoover – Tony Chopper
  • Joe Manganiello – Mr. 0
  • Lera Above – Nico Robin
  • Sendhil Ramamurthy – Nefeltari Kobra

Neu dabei:

  • Xolo Maridueña – Puma D. Ace
  • Cole Escola – Bon Clay
  • Daisy Head – Miss Doublefinger
  • Awdo Awdo – Mr. 1

Episoden: Wie viele Folgen hat Staffel 3 und was ist die Story?

Offiziell ist die Folgenanzahl noch nicht bestätigt, aber die erste sowie die zweite Staffel hatten beide acht Folgen. Es ist also erstmal davon auszugehen, dass auch Staffel 3 sich in diesem Bereich bewegen wird.

In der Anime- und Manga-Vorlage von One Piece gibt es jede Menge Material, das die neue Staffel aufnehmen könnte. Nach aktuellem Stand soll sich die dritte Staffel vor allem dem Alabasta-Arc und dem Kampf gegen Sir Crocodile widmen.

Mehr zum Thema
Alle kennen die Teleschnecken aus One Piece, jetzt erklärt Oda, wie sie wirklich funktionieren
von Niko Hernes
In One Piece auf Netflix seht ihr in jeder Folge Doppelgänger der Strohhutpiraten, Fans haben die perfekte Rolle für sie
von Christoph Waldboth
Zorro verprügelt in der Netflix-Serie zu One Piece genau 100 Gegner in einer Szene, drehte dafür 6 Stunden mit gebrochenem Finger
von Jasmin Beverungen

Streaming-Dienst: Wo kann ich die Serie schauen?

Momentan läuft One Piece als Live-Action-Serie ausschließlich auf Netflix. Dementsprechend kann man die aktuellen zwei Staffeln, sowie auch die kommende dritte Staffel, nur mit einem Netflix-Abo sehen.

Das Warten auf die dritte Staffel von One Piece geht weiter. Welche Abenteuer werden Ruffy und seine Strohhut-Crew als Nächstes erleben? Wir halten euch hier wie immer auf dem Laufenden! Und wer den Release der Live-Action-Variante nicht mehr abwarten kann: Der Anime hat schon deutlich mehr an Story zu bieten. Hier zeigen wir euch, wie ihr One Piece auf Deutsch im Stream schauen könnt.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
The One Piece Titel title

One Piece Anime Remake auf Netflix: Alle bekannten Infos zum Release

One Piece Live Action Baroque Works Miss Goldenweek

Die Baroque-Firma ist in One Piece Staffel 2 der größte Feind, doch was wurde aus ihr?

One Piece Nami Titel title

Ich habe eine Eigenschaft mit „Nami“ aus One Piece auf Netflix gemeinsam, doch wir sind nicht allein

One Piece Stream Deutsch Titel title

One Piece auf Deutsch im Stream: So könnt ihr den Anime legal im Internet schauen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx