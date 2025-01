Casual freut sich über die Massen an Loot in Diablo 4, kann endlich richtig spielen und craften

Wie so oft dreht sich eine Diskussion in der Community auch dieses Mal wieder um die Loot-Drops in Diablo 4. Einige fühlen sich von der Flut an Items förmlich erschlagen, während andere es genau richtig finden. Jetzt können sie endlich mal ordentlich zocken und craften.

So ist der aktuelle Stand mit dem Loot: In Season 6 beklagten sich viele Spielerinnen und Spieler über die wenigen und kaum nützlichen Loot-Drops. Starke Items mit größeren Affixen (GA) droppten nur selten und hatten meist nur minimale Aspekt-Werte. Ein Spieler erledigte 2.400 Bosse und dokumentierte die Drops. Sein Fazit war ernüchternd.

Am 21. Januar startete Season 7 in Diablo 4, und die Community diskutiert erneut über die Loot-Drops. Im Vergleich zu Season 6 werden Spieler jetzt mit Loot regelrecht überhäuft. Für die einen ist das zu viel des Guten, andere hingegen finden es genau richtig. Ein Spieler erklärt auf Reddit, dass die Masse an Drops für ihn wahrlich ein „Geschenk“ sei.

Mehr Loot = mehr Optionen zum Testen & Craften

Worüber freut sich der Spieler? In seinem Beitrag auf Reddit erklärt Ok_Standard3735, dass die Massen an Loot perfekt für ihn sind. Er kann verstehen, dass einige Leute die vielen Loot-Drops als störend empfinden. Aber für jemanden wie ihn, der buchstäblich Zeit fürs Spielen freischaufeln muss und nicht 8 bis 10 Stunden am Tag grinden kann, sei das genau richtig.

Er würde sich zwar einen Loot-Filter wünschen, aber viel mehr hofft er, dass die Community endlich aufhört, sich ständig über den Loot zu beklagen. Für ihn ist diese Season die erste, in der er wirklich das Gefühl hat, dranbleiben zu wollen. „Wenn [die Entwickler] die Drops oder das Loot-Level wieder abschwächen, sehe ich keinen Sinn mehr darin“, schreibt er.

Er könne endlich an Affixen, Edelsteinen und Mats arbeiten. Auch sei er froh, verschiedene Ausrüstungssets erstellen und Affixe leichter bekommen zu können. „Warum sollte man sich über Loot beschweren, besonders wenn sich doch letzte Season alle über die geringen GA-Drops usw. beschwert haben?“, fragt er im Kommentar.

Bereits auf dem PTR (öffentlicher Test-Server) zu Season 6 war das Loot-System ein großer Kritikpunkt. Die Community fand: Diablo 4 ist zu anstrengend. Auch an gewöhnlichen Mats zum Craften fehlte es den Spielern in Season 6, sodass sie ihre Ausrüstung nicht verbessern konnten. Blizzard hörte auf die Kritik und überarbeitete die Loot-Drops erneut.

Was sagen andere Spieler? Aus dem Reddit-Beitrag und den Kommentaren geht hervor, dass viele Spieler sich jetzt dementsprechend über die Massen an Loot freuen. So schreibt unsichtbar_dabble, dass er zustimmt und froh ist, wenn er am Wochenende ein paar Stunden zocken kann. Andere meinen, dass die Leute ohnehin immer etwas zu meckern haben und Blizzard es einfach nicht allen recht machen kann. Schon im März 2024 bemängelten Spieler, dass Diablo 4 allen gefallen will und deswegen schlechter ist, als es sein könnte.

„Überall regnet es Loot wie bei einer Piñata“

Was sagt die Gegenseite? Es gibt jedoch auch viele Spieler, die die Loot-Drops als „zu verrückt“ empfinden. Sie merken an, dass sie momentan mehr Zeit damit verbringen, ihre Items auszusortieren, als zu grinden. GideonOakwood schreibt in seinem Kommentar, dass er auch nur ein paar Stunden am Tag spielt, die Menge an Loot aber trotzdem als „völlig übertrieben“ empfindet. „Die neuen Zonen machen Spaß und sind spannend, aber überall regnet es Loot wie bei einer Piñata“, schreibt er.

In anderen Reddit-Threads berichten die Spieler ebenfalls, dass sie mit einer Flut von Items überhäuft werden und diskutieren aktuell darüber, ob das wirklich so gewollt ist. Für einige spricht das eigentlich gegen die Philosophie, die Blizzard mit Season 4 eingeführt hatte. Damals wurde angestrebt, die Loot-Drops zu verringern, um sie interessanter zu gestalten. Mehr dazu lest ihr hier: „Das gerät außer Kontrolle“ – In Season 7 stoßen Spieler in Diablo 4 auf ein altes Problem, das Blizzard eigentlich besser machen wollte.