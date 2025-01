„Das gerät außer Kontrolle“ – In Season 7 stoßen Spieler in Diablo 4 auf ein altes Problem, das Blizzard eigentlich besser machen wollte

Mit der neuen Season 7 in Diablo 4 gibt es nicht nur frischen Content, sondern auch haufenweise neuen Loot. Spieler berichten, dass sie mit Items überhäuft werden und diskutieren aktuell darüber, ob das so sein sollte.

Was ist mit dem Loot los? In jeder neuen Season diskutiert die Community über den Loot in Diablo 4. Blizzard hat in der Vergangenheit bereits öfter an den Items geschraubt:

Am 21. Januar 2025 startete Season 7 in Diablo 4, und erneut ist der Loot ein großes Diskussionsthema in der Community. Einige Spielerinnen und Spieler haben das Gefühl, dass sie mit Items überhäuft werden, nachdem in Season 6 zu wenig starke Items droppten. Manche merken an, dass das eigentlich gegen die Philosophie verstößt, die Blizzard mit Season 4 einführen wollte. Die Rufe nach einem Loot-Filter werden wieder lauter. Das war ein Punkt, den ein Experte schon kurz nach Release kritisiert hatte.

Spieler fordern einen Loot-Filter

Was stört die Spieler? Die Community von Diablo 4 diskutiert aktuell wieder viel über den Loot, wie mehrere Reddit-Beiträge zeigen. So beschreibt Nutzer Ravelikegandhi in seinem Reddit-Post, dass sich der Loot aktuell „verrückt“ anfühle, und fragt: „Ist das so beabsichtigt?“ Andere Spieler stimmen ihm zu und merken an, dass sie aktuell mehr Zeit damit verbringen, ihre Items auszusortieren, als tatsächlich zu spielen.

Im Kommentar schreibt Blubbpaule: „Ich war mit Level 30 komplett mit Legendarys ausgestattet und hatte schon zwei Uniques. Irgendwas läuft hier extrem komisch.“ Und crayonflop3 meint: „Der Loot ist diese Season völlig außer Kontrolle, und ich bin erst Level 30! Ein Loot-Filter wird definitiv gebraucht.“

Auch deskdemonnn wünscht sich einen Loot-Filter und schreibt auf Reddit: „Ich will auf dem Bildschirm nur relevante Items sehen, denn da gibt es schon genug Effekte, ohne dass eine Million Items herumliegen. Ich bin mir zu 99 % sicher, dass ich bereits mehrere Upgrades verwertet habe, weil ich keine Lust habe, jedes Item einzeln zu prüfen, ob es besser ist oder nicht.“

Blizzard hat bisher davon abgesehen, einen Loot-Filter in Diablo 4 zu integrieren. Vor Season 4 erklärten die Entwickler, dass sie dahingehend keine Pläne haben – sie wollten erst schauen, wie die Anpassungen am Loot ankommen.

In einem Kommentar auf Reddit bezieht sich TheCursedTroll auf die Änderungen an dem Loot in Season 4 und meint:

Das ist im Grunde das Gegenteil von [Blizzards] Philosophie. Die Loot-Änderung in Season 4 war eigentlich gedacht, damit Loot seltener, aber bedeutungsvoller wird. Das war auch ihr Argument gegen einen Loot-Filter. Für mich ist beides okay: Entweder sie reduzieren die legendären Items am Anfang oder sie geben uns einen Loot-Filter. Aber die Menge an Items ohne Filter ist im Moment einfach zu viel.

„Das erleichtert den Start in die neue Season“

Gibt es auch andere Meinungen? Einige Spielerinnen und Spieler sehen die aktuelle Menge am Loot durchaus positiv. So schreibt Papichurch auf Reddit, dass die Loot-Drops zwar „verrückt“ seien, aber genau das mache auch irgendwie Spaß. Ein anderer Nutzer kommentiert auf Reddit, dass die Loot-Drops „ein Geschenk“ seien – besonders für Leute wie ihn, die viel arbeiten und nur wenig Zeit zum Spielen haben.

Auch LurkerOnTheInternet findet die Menge an Loot gut und schreibt auf Reddit: „Früher hat es ewig gedauert, Aspekte freizuschalten, aber jetzt bekomme ich schon früh eine gute Menge an legendären Items. Dazu all die Edelsteine und Ressourcen, die die freigelegten Wurzeln droppen. Das macht den Start in eine neue Season so viel angenehmer.“

Andere Spieler bemerken in den Kommentaren, dass sie ständig zum Schmied müssen, um die Unmengen an Items zu zerlegen. Positiv wird jedoch hervorgehoben, dass das Abgeben der Gaben inzwischen deutlich schneller geht. In den neuen „Kopfjagdzonen“ von Season 7 könnt ihr eure Gaben bei den Raben des Baumes abgeben und dafür Loot einsacken. Diese Zonen sind nicht nur ideal zum Farmen von Items, sondern auch perfekt zum schnellen Leveln: Season 7 brachte neue Zonen in Diablo 4, die perfekt zum Leveln sind – Spieler finden: Die sollten dauerhaft bleiben