Diablo 4 Runen farmen: So sammelt ihr die Steine aus Vessel of Hatred am schnellsten

In Diablo 4: Vessel of Hatred gibt es Runen, die eure Builds mit Runenwörtern ergänzen. Wo ihr die Steine am schnellsten findet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Mit Vessel of Hatred kamen Runen in Diablo 4, die ihr zu sogenannten Runenwörtern kombinieren könnt. Es gibt 3 Seltenheitsstufen von Runen: magisch, selten und legendär. Je höher die Seltenheit einer Rune, umso mächtiger sind ihre Effekte. Welche Runen es gibt und welche Funktionen sie haben, seht ihr in unserer Übersicht.

Update 8. November: Der Artikel wurde mit den neuesten Informationen aktualisiert.

Wo bekomme ich Runen? Ihr bekommt Runen jeder Seltenheitsstufe als Drop von Monstern in ganz Sanktuario. Dazu könnt ihr sie beim Juwelenschmied aus anderen gesammelten Runen herstellen und ihr könnt Runen mit anderen Spielern handeln.

Es gibt außerdem bestimmte Aktivitäten und Orte, an denen ihr sie garantiert bekommt. Nachfolgend erfahrt ihr, wie ihr am schnellsten an Runen kommt.

Diablo 4 Runen: Die besten Farm-Spots

Wo farme ich am schnellsten Runen? Zwar können Runen bei allen möglichen Aktivitäten droppen, aber bei den Bossen ab Qual-Stufe 1 habt ihr aktuell die besten Chancen auf Runen – vor allem auf seltene und legendäre Runen. Mit Tributen bietet sich zudem die Unterstadt von Kurast als Farm-Spot an.

In folgenden Aktivitäten gibt es laut Blizzard garantierte Drops. Somit lohnt es sich, die folgenden Inhalte zu farmen, wenn ihr Runen sammeln wollt:

In Bossbegegnungen in der Kampagne von Vessel of Hatred: Wenn ihr mit Vessel of Hatred startet, werdet ihr euch vermutlich zunächst mit der Kampagne beschäftigen. Innerhalb der neuen Story trefft ihr auf verschiedene Bosse, die ihr besiegen müsst, um weiterzukommen. Einige von ihnen belohnen euch mit Runen.

Kisten vom Flüsternden Baum: Wenn ihr sogenannte Flüstern erledigt und insgesamt 10 Grausige Gaben für den Flüsternden Baum sammelt, könnt ihr die gegen eine Kiste eintauschen. Diese enthalten neben Loot jetzt garantiert Runen.

Einnehmen von Stützpunkten: Ihr findet mittlerweile insgesamt 18 Stützpunkte auf der Map verteilt, die ihr einnehmen könnt – pro Gebiet 3 Stück. Für das erstmalige Erobern eines Stützpunktes belohnt euch das Spiel mit Runen.

Weltbosse: Auch die Weltbosse lassen als Belohnung Runen fallen, wenn ihr sie besiegt.

Wofür brauche ich Runen? Die Runenwörter ermöglichen es euch, verschiedene Skills in eure Builds zu integrieren – teilweise Skills anderer Klassen. Dazu könnt ihr mit gesammelten Runen andere Runen craften und in Kombination mit Prächtigen Funken sogar Mythics herstellen.

Wo bekomme ich sonst noch Runen? Abgesehen von den „garantierten Quellen“ können sie auch in anderen Endgame-Inhalten droppen. Dazu gehören Dungeons, Alptraum-Dungeons und Events in der offenen Welt.

Ein Besuch in den Alptraum-Dungeons lohnt sich generell, denn dort bekommt ihr seit Season 6 das wichtige Crafting-Material für die Vollendung (Masterworking). Somit wurden die Funktionen von Alptraum-Dungeons und der Grube im Grunde getauscht. Unsere einfache Übersicht für Diablo 4 zeigt, wo ihr am besten farmen könnt, was ihr gerade braucht.