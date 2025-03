Blizzard plant coole, neue Skills für Diablo 4, sorgt für Stirnrunzeln bei Fans und Experten

Monster Hunter Wilds: Rüstkugeln farmen – So geht es am schnellsten

Auch Diablo-Experte Rob2628, der für seine OP-Builds in Diablo 4 bekannt ist , sieht das ähnlich. Er erklärt in seinem YouTube-Video vom 22. März 2025, dass einige Boss-Mächte „offensichtlich viel zu stark“ sind. Statt einen individuellen Build zu spielen, der auf dem Charakter basiert, nutze man im Grunde nur die saisonalen Kräfte – weil sie einfach zu mächtig sind.

Es fühlt sich nicht so an, als ob man seine eigentlichen Skills skaliert oder in einen Kern-Skill investiert. Man stapelt einfach nur generische Multiplikatoren, die mit den Bosskräften harmonieren. […]

Das sagen Experten zu den Skills: In einem YouTube-Video vom 23. März 2025 erklärt der Diablo-Experte wudijo, dass das Season-Thema an die Hexenkräfte aus Season 7 erinnert . Wieder gibt es neue, mächtige Fähigkeiten, doch dieses Mal stammen sie von den Bossen. Die Idee, Bossgegner zu besiegen und dafür Belohnungen zu erhalten, findet er grundsätzlich „eigentlich ganz cool.“

Blizzard plant Nerfs für die stärkste Klasse in Diablo 4, rät euch: „Genießt, was ihr jetzt habt“

Season 8 startet am 29. April und bringt eine neue Mechanik mit sich: Besiegt ihr Welt- oder Unterschlupf-Bosse, übernehmt ihr ihre Skills. Dadurch lassen sich mächtige Attacken in euren Builds integrieren oder ihr profitiert von passiven Boni. Wie die Boss-Mächte funktionieren und welche es gibt, erfahrt ihr hier .

