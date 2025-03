Spieler testen die neue Season in Diablo 4, bemerken direkt, dass irgendwas anders ist

Season 8 befindet sich noch im Test, entsprechend sind alle aktuellen Änderungen nicht final und können noch angepasst werden. Zudem könnte sich deutlich ändern, wie genau ihr euch Kosmetika und Co. erarbeitet, denn Rod Fergusson hat hier offenbar Pläne: Diablo-Chef findet Battle Passes „veraltet“, teasert etwas Neues für Diablo 4 an

In der Community kommt die Änderung gemischt an. Einige Spieler auf Reddit meinen, dass das Endgame eigentlich der Inhalt von Diablo sei und gerade das Leveln deswegen schnell gehen sollte. Andere, wie wudijo, sehen ein, dass höhere Schwierigkeit dafür sorgt, dass es länger Ziele gibt, die man verfolgen kann.

wudijo erklärt weiter, dass es in Season 6 und 7 etwa so schnell ins Endgame ging, dass man recht früh nichts mehr zu tun gehabt habe, als einfach nur höhere Gruben-Stufen zu pushen. Es sei nichts mehr da gewesen, was man erreichen könnte.

Blizzard plant Nerfs für die stärkste Klasse in Diablo 4, rät euch: „Genießt, was ihr jetzt habt“

Zusätzlich zu der bereits höheren Schwierigkeit seien Bosse jetzt nochmal gesondert härter. Wo die schwersten Kämpfe in Season 7 und vorher teilweise Oneshots waren , könnten jetzt selbst die besten Builds nicht mehr genug Schaden für so etwa austeilen und müssten Mechaniken spielen, erklärt der Experte.

Auch der Diablo-Experte wudijo bestätigt den Eindruck in seinem Video auf YouTube . Er sagt, selbst mit den Top-Builds aus Season 7, die Qual 4 dort einfach abgegrast haben, könne er jetzt nur mit Müh’ und Not die höchste Schwierigkeit spielen und auch das eher stockend. wudijo meint:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to