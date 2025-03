Kleine Änderung in Diablo 4 begeistert Fans, ist eigentlich nur ein Klick, der ein paar Sekunden spart

Blizzard hat neue Inhalte für Season 8 in Diablo 4 vorgestellt – und eine kleine Änderung sorgt besonders bei Gruppenspielern für Freude. Denn dadurch sparen sie Zeit, Klicks und Ladebildschirme.

Mit Season 8 kommt frischer Content in Diablo 4, unter anderem die saisonale Mechanik, mit der ihr die Mächte besiegter Bosse übernehmen könnt, um eure Builds zu verstärken. Außerdem werden die Endgame-Bosse zu Unterschlupf-Bossen, die ihr dann ohne Mats beschwört. Außerdem ziehen drei neue Bosse ins Spiel – unter anderem Belial.

In den Patch Notes zum PTR (öffentlicher Test-Server), der vom 11. bis 18. März 2025 auf Battle.net am PC läuft, steckt eine kleine Änderung, die das Zocken in einer Gruppe angenehmer macht.

„Besser spät als nie, schätze ich“

Was ist das für eine Änderung? In den Patch Notes auf der Blizzard-Website heißt es, dass Spieler in einer Gruppe über das Sozial-Menü sofort zu anderen Gruppenmitgliedern teleportieren können. Das macht das Ganze deutlich einfacher und erspart euch lästiges Hin- und Herreisen.

Aktuell müsst ihr euch erst in eine größere Stadt – etwa Kyovashad – begeben, um dort das Portal eures Gruppenmitglieds zu nutzen und zu ihm zu reisen. Ziemlich umständlich und auf Dauer läppert sich das auch zeitlich. Mit der Änderung spart ihr euch somit nicht nur ein paar Klicks, sondern je nach Standort auch einen Ladebildschirm und Zeit, in der ihr Monster schnetzeln könntet.

So kommt die Änderung an: In dem Subreddit von Diablo 4 freut sich Interesting_Fox2040 über die Änderung und nennt sie eine „große Quality-of-Life-Verbesserung“. Auch midevilmarcellus lobt das kleine, aber feine Upgrade. maobezw merkt hingegen an, dass das „in Diablo 3 von Anfang an möglich“ war. Darauf antwortet der Ersteller des Posts: „Besser spät als nie, schätze ich.“

Der Reddit-Nutzer a920116 schreibt in einem anderen Post: „Das ist wahrscheinlich die beste Änderung in den gesamten Patch Notes für Season 8.“ In den Kommentaren wird diskutiert, ob es mit einem Klick aufs Profilbild noch einfacher wäre. Einige vermuten, dass Blizzard sich wegen der Controller-Steuerung für das Sozial-Menü entschieden hat.

Auf dem PTR könnt ihr noch bis zum 18. März 2025 die neuen Inhalte ausprobieren. Wer lieber auf die „richtige“ Season wartet, muss sich noch bis Ende April gedulden – denn dann startet Season 8. Was euch dort erwartet und welche Neuerungen konkret ins Spiel kommen, erfahrt ihr in unserer Übersicht: Diablo 4 Season 8: Alles zu Start, Patch Notes und den Inhalten