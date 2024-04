Experte testet Season 4 von Diablo 4, oneshottet alle Uber Bosse auf Level 200 noch auf dem PTR

Auf dem PTR testen Spieler verschiedene Klassen und Builds in Diablo 4. Ein Experte hat einen Build erstellt, mit dem er die „Level 200“-Bosse oneshottet. Hier auf MeinMMO erfahrt ihr, was es damit auf sich hat.

Seit dem 2. April ist der PTR (öffentlicher Test-Server) von Diablo 4 offen und jeder kann auf dem PC über Battle.net die neuen Features von Season 4 testen. Schon nach dem ersten Tag waren so gut wie alle Experten absolut begeistert.

Der Diablo-Experte Rob2628 ist bekannt für seine für OP-Builds. Mit einem davon teilte er in Zirs Schlachthaus über 1 Billion Schaden aus und machte Druiden zum Top-Tier. Auf dem PTR testete er jetzt einen Hurricane-Build mit seinem Druiden und zeigt in einem YouTube-Video, wie er damit die härtesten Bosse oneshottet – und auch hier wieder Schaden in Billionenhöhe verursacht.

Experte verursacht Schadenszahlen in Billionenhöhe

Wie schafft er es, so viel Schaden auszuteilen? Rob spielt in dem YouTube-Video einen Boulder Hurricane -Druiden (Felsbrocken-Hurrikan). Mit dem Hurrikan verursacht er Schaden an seinen Feinden um sich herum, während er sie mit Felsbrocken zerquetscht. Laut ihm gebe es hier offenbar „broken“ Mechaniken, die für den enormen Schaden sorgen.

Wichtig hierfür sei der Skill „Nature’s Fury“ (Zorn der Natur), durch den das Wirken einer Erdfertigkeit eine Chance von 30 % hat, eine Sturmfertigkeit der gleichen Kategorie auszulösen und umgekehrt.

In dem Video erklärt Rob, er nutze die Boulder-Fähigkeit, um dadurch Hurricane auszulösen, der wiederum seinen Schaden während der Dauer ansteigen lässt. Er sagt: „Und ihr könnt hier sehen, dass [der Schaden] hoch und hoch und hoch und hoch geht, im Grunde bis ins Unendliche.“

Während er die Attacken ausführt, fliegen Schadenszahlen in Milliarden- und sogar Billionenhöhe durch die Luft. Das Video dazu seht ihr hier:

Rob2628 merkt im Video an, er vermute, dass man mit Thunderstruck hier noch viel mehr Schaden machen kann. Den legendären Knoten im Paragon-Board hat er aktuell aber nicht ausgerüstet. Auch mit Overpower-Schaden (Überwältigen) könnte das zusammenhängen. Überwältigen ist eine der Mechaniken, die den Schaden von allen Klassen aufmultiplizieren kann.

Ist das so gewollt? In den Kommentaren entsteht eine Diskussion über die Ursache für die massiven Schadenszahlen. Der Diablo-Experte wudijo, einer der Experten von maxroll.gg, einer der wichtigsten Websites zu Diablo überhaupt, unternimmt einen Erklärungsversuch.

Er schreibt in seinem Kommentar:

Der Fehler mit dem unendlichen Schaden hat absolut nichts mit der Dauer von Hurricane, Thunderstruck oder Overpower zu tun. Es ist nur so, dass der Schaden von Hurricane seltsamerweise vervielfacht wird, wenn ihr ihn durch „Nature’s Fury“-Casts auffrischt, auch wenn ihr keine der oben genannten Fähigkeiten nutzt.

Der Nutzer „NikoWrex“ merkt in einem Kommentar an, er glaube, dass der Hurricane-Refresh unendlich gestapelt werde und die Schadensticks dabei verrückt spielen. Er habe wudijo ein Video gezeigt und der habe es an Blizzard weitergeleitet.

Bleibt abzuwarten, wie sich der Druiden-Build letztendlich in der neuen Season verhält und was sich dann für Möglichkeiten ergeben.

Auf dem PTR testen zahlreiche Spielerinnen und Spieler die neuen Features, die mit Season 4 im Mai in Diablo 4 kommen. Blizzard verlängerte die aktuelle Season 3, um das Feedback aus dem PTR auszuwerten. Dort sollen die grundlegenden Änderungen im Fokus stehen, deshalb findet ihr auf dem Test-Server auch kein Season-Thema.