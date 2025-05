Spieler streiten, ob die „neuen“ Bosse in Diablo 4 gut oder schlecht sind – Nur einen mag wirklich niemand

Mit Season 8 hat Blizzard die Schwierigkeit auf den Qual-Stufen in Diablo 4 ordentlich angehoben. Die Endgame-Bosse fallen nicht mehr einfach um und teilen gleichzeitig richtig aus. Ein Boss nervt die Community aktuell besonders.

Was sind das für „neue“ Bosse? Mit den „neuen“ Bossen sind nicht nur die drei gemeint, die ganz frisch mit Season 8 ins Spiel kamen – also Belial, der Bote des Hasses und Urivar – sondern auch die bereits bekannten Unterschlupf-Bosse, die jetzt einfach deutlich zäher und fieser geworden sind. Das Neue liegt also in der härteren Herausforderung, die sie inzwischen darstellen.

Früher konnten Spielerinnen und Spieler die Bosse sogar auf Qual 4 locker oneshotten – vorausgesetzt, der Build war stark genug. Doch diese Zeiten sind vorbei: Neue, mächtige Bosse sind dazugestoßen und die alten nerven jetzt zusätzlich mit ihren teils frustigen Mechaniken. Besonders Andariel ist ein ziemlich harter Brocken.

„Das Gegenteil von Spaß – fühlt sich eher wie Arbeit an“

Welche Bosse nerven die Spieler? In einem Beitrag auf Reddit diskutieren die Spieler über die Unterschlupf-Bosse im Spiel. Der Ersteller des Posts zeigt einen Screenshot von dem Boss-Kampf gegen Andariel, inklusive verschiedener Attacken. Dazu schreibt er: „Der Kampf gegen Andariel zusammengefasst.“

Sein Spielercharakter und auch die seiner Mitspieler sind in dem Kampf gestorben, wie das Bild zeigt:

Man merke jetzt nach den Buffs für die Bosse, wie furchtbar die Oneshot-Mechaniken sind, kommentiert CatraGirl unter dem Bild. Sie fasst ihre Gedanken wie folgt zusammen:

Jeder Boss hat tonnenweise Zeug, dem man ausweichen muss – oft kaum sichtbar bei dem ganzen Effektchaos auf dem Bildschirm –, und wenn man zu langsam ist, ist man sofort tot. Wie soll das Spaß machen? Das ist das Gegenteil von Spaß, fühlt sich eher wie Arbeit an. 90 % der Zeit renne ich nur weg, und wenn ich ein kaum erkennbares Signal übersehe, darf ich den ganzen Kampf neu starten.

Auch cazivit hat keine Lust mehr auf „diese dämliche Show mit miesen Angriffen“. Die Boss-Mats stapeln sich bei ihm schon. Immerhin: Seit Season 8 braucht ihr keine Mats mehr, um die Bosse zu beschwören – ihr könnt sie also ohne Einsatz herausfordern. Nach einem Sieg gegen den jeweiligen Boss winkt dann eine Truhe, die ihr mit den Mats öffnet.

dethsightly schreibt, dass ihm die Kämpfe gegen Andariel und Duriel seit dieser Season noch weniger gefallen. Seiner Meinung nach sollte ein Boss auch umfallen, wenn man genug Schaden raushaut. Besonders nervig findet er die Immun-Phasen – also Momente, in denen der Boss gar nicht angreifbar ist.

Für sdawsey bestehen die Kämpfe quasi nur aus Ausweichen und Weglaufen, bis der Boss wieder auftaucht. Es gebe nichts zu lernen, nichts zu meistern, keine Komplexität. Für ihn sieht die neue Boss-Philosophie so aus:

– Immunitätsphasen einbauen, damit der Kampf länger dauert.

– Den Bildschirm mit Oneshot-Mechaniken zupflastern, damit es „schwieriger“ wird.

Mehr zu den neuen Unterschlupf-Bossen und den Boss-Mächten, die das saisonale Feature darstellen, seht ihr hier:

„Wer keinen S-Tier-Build spielt, muss sich nun mal mehr anstrengen“

Was sagen andere Spieler? Auch in einem anderen Reddit-Post diskutiert die Community über die Unterschlupf-Bosse. Der Ersteller meint: Andariel und die neuen Bosse sind mit am schlimmsten. In den Kommentaren wird Belial jedoch sogar von einzelnen gelobt, weil er Mechaniken hat, denen man gut ausweichen kann.

StrikingSpare100 sieht das entspannter und meint, dass man eben mehr Optimierung in seinen Charakter und die Ausrüstung stecken müsse – vor allem dann, wenn man nicht gerade mit einem „absoluten S-Tier-Build“ unterwegs ist. Und Griplokz310 findet, die Bosse sind „super umgesetzt.“

DualDier meint: „Das hier ist [Blizzards] Antwort auf die Beschwerden über die Bosse nach dem Launch von Path of Exile 2. Und jetzt, wo die Bosse tatsächlich eine Herausforderung sind, sind die Leute wieder sauer.“ Oneshot-Mechaniken findet er aber ebenfalls mies. Schließlich können Bosse die Charaktere mit einem Hit töten, andersherum aber nicht mehr – zumindest auf höheren Qual-Stufen.

Einzelne Nutzer erinnern in den Kommentaren daran, dass sowohl Andariel als auch Duriel zu den Zielen der Saisonreise gehören. Man muss sie also irgendwann besiegen, wenn man bei den Saison-Kapiteln weiterkommen will. Immerhin hat Blizzard auf Kritik gehört und die beste Belohnung auf Kapitel 6 verschoben – sie lag ursprünglich hinter der härtesten Schwierigkeitsstufe.