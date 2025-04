Diablo 4 versteckt die beste Belohnung aus Season 8 hinter der höchsten Schwierigkeit, Spieler meckern, Blizzard reagiert

Season 8 bringt neue Belohnungen in Diablo 4, aber eine davon sorgte für ordentlich Kritik – denn sie war an die härteste Schwierigkeitsstufe gekoppelt. Jetzt reagiert Blizzard und kommt der Community entgegen.

Was war die Kritik? In der neuen Saisonreise könnt ihr euch wieder verschiedene Belohnungen erspielen – darunter Spieler-Titel und Schwelende Asche, die früher im Battle Pass steckte. Außerdem wartet in Season 8 ein neues Loot-Pet auf euch. Das Problem: Das Pet gab es erst in Kapitel 7 der Saisonreise. Und um die abzuschließen, solltet ihr auf Qual-Stufe 4 zocken – und die soll laut Blizzard gar nicht mehr für alle erreichbar sein.

Viele Fans fanden das unfair, denn für viele Casual-Spieler ist auf Qual 2 oder 3 Schluss – und trotzdem sollen sie hier Belohnungen verpassen. Die Kritik wurde laut, und Blizzard hat jetzt im offiziellen Forum eine kurzfristige Änderung angekündigt.

Loot-Pet nicht erst auf der letzten Stufe der Saisonreise

Was ändert Blizzard jetzt? Community Manager Adam Fletcher erklärte am 29. April im Blizzard-Forum, dass man kurz vor dem Start von Season 8 eine Änderung an den Belohnungen aus der Saisonreise vorgenommen hat. Das Loot-Pet „Iris“ und auch die Schwelende Asche, die ihr für verschiedene Boni einsetzt, wandern nun auf frühere Kapitel.

Konkret schreibt Fletcher dazu:

Iris, das neue Pet-Belohnungstier aus Season 8, ist jetzt nach Abschluss von Kapitel 6 statt Kapitel 7 erhältlich. Wir sind überzeugt, dass diese Änderungen den Fortschritt vereinfachen und es mehr Spielern ermöglichen, Iris im Laufe der neuen Saison freizuschalten.

Und so sieht die neue Verteilung der Schwelenden Asche aus:

Kapitel 2: 2 Asche bei Abschluss des Kapitels

2 Asche bei Abschluss des Kapitels Kapitel 3: 2 Asche bei Abschluss des Kapitels

2 Asche bei Abschluss des Kapitels Kapitel 4: 3 Asche bei Abschluss des Kapitels + 1 Asche für das Kapitelziel

3 Asche bei Abschluss des Kapitels + 1 Asche für das Kapitelziel Kapitel 5: 3 Asche bei Abschluss des Kapitels + 1 Asche für das Kapitelziel

3 Asche bei Abschluss des Kapitels + 1 Asche für das Kapitelziel Kapitel 6: 3 Asche bei Abschluss des Kapitels + 1 Asche für das Kapitelziel

3 Asche bei Abschluss des Kapitels + 1 Asche für das Kapitelziel Kapitel 7: 3 Asche bei Abschluss des Kapitels + 1 Asche für das Kapitelziel

Dazu erklärt Fletcher, dass einige Tooltips zur Saisonreise vorerst noch falsche Infos zeigen – die korrekten Daten werden mit einem späteren Client-Update nachgereicht. Weitere Infos sollen bald folgen.

Das Loot-Pet “Iris” aus Season 8 in Diablo 4. Quelle: Blizzard

Wie kommt das bei der Community an? In einem Reddit-Post des offiziellen Diablo-Accounts diskutiert die Community im Subreddit von Diablo 4 über die doch recht spontane Änderung – denn Season 8 startet bereits heute Abend. Der allgemeine Tenor ist, dass die Anpassung gut ankommt.

So schreibt heartbroken_nerd: „Mega Anpassung, Leute! Keine Qual 4 mehr nötig, um das Pet in Season 8 zu bekommen.“ Und free05ct meint: „Yay, ich muss mir keinen Guide mehr anschauen, um das coole Pet zu bekommen. Ich kann mir meinen eigenen Build machen und bis Qual 3 kommen. […] Ich bin einer dieser Casuals, die mit Qual 3 zufrieden sind, aber ich wollte das coole Pet für die Season. Danke!“

Auch der Community Manager meldet sich im Thread selbst noch mal zu Wort – und bedankt sich für das Feedback.

Einige Nutzer nehmen die Gelegenheit gleich zum Anlass, auch den neuen Battle Pass zu kritisieren. Manche fordern, dass Blizzard die jüngsten Änderungen daran „rückgängig“ machen sollte. Besonders der kostenlose Battle Pass habe an Wert verloren.

