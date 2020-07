In der League of Legends kommt bald die neue Heldin Lillia. Spieler können sich ein Item „Lillia’s Haiku“ auf dem Test-Server PBE verdienen. Man geht davon aus, dass es mit diesem Item den Champ Lillia zum Release des Patches 10.15 am 22. Juli kostenlos gibt. Wir verraten euch, wie ihr dieses Item bekommt.

Um dieses Item geht es: Schon am 30. Juni wurde das Item „Lillia’s Haiku“ in den Daten des Test-Servers entdeckt. Die Item-Beschreibung sagt: „Ihr habt Lillia im Wald entdeckt. Aufschließbar am 22. Juli 2020 um 21 Uhr.“

Man geht im Moment davon aus, dass das Item so funktioniert wie „Sett’s Calling Card.“ Das Item erhielt man für 10 First Bloods und bekam dann den Champ Sett kostenlos in League of Legends.

A new loot item is now on the PBE: Lillia’s Haiku

„You discovered Lillia in the forest. Openable on July 22nd, 2020 at 12:00 p.m PT.“ pic.twitter.com/0XndwkX4Ay — moobeat (@moobeat) June 30, 2020

Jetzt glauben LoL-Spieler: Wer sich Lillia’s Haiku verdient, kann die Heldin am 22. Juli um 21 Uhr abends kostenlos freischalten und damit die 7.800 Blauen Essenzen sparen, beziehungsweise die Riot Points, die man sonst für die Heldin ausgeben würde, also bares Geld.

Ein neuer Champ in LoL kostet normalerweise 975 Riot Points, das sind ungefähr 7 €, je nachdem welche Pakete man kauft.

Ist das sicher? Es ist nicht 100 % sicher und offiziell von Riot Games verkündet, aber es besteht eigentlich kaum ein Zweifel daran, dass „Lillia’s Haiku“ die Heldin Lillia freischalten wird. Dafür spricht im Moment alles. Wäre es nicht so, würde Riot Games schon ein bisschen trollen.

Das ist die neue Junglerin Lillia.

Die Rolle Jungler wird jetzt begehrt auf dem Test-Server

So bekommt ihr Lillia’s Haiku: Um das Item zu erhalten, müsst ihr „350 Takedowns als Jungler erzielen“. Das sind „Assists oder Kills“, während ihr in einem Matchmaking-Game klar die Rolle des Junglers reklamiert habt:

Ihr müsst also dem Testserver PBE beitreten

danach Matchmade-Games im Summonor’s Rift erstellen und dort die Rolle „Jungler“ auswählen. Es ist egal, ob ihr Normal, Ranked oder Bot spielt. ARAM funktioniert aber nicht

Spielt so lange, bis ihr 350 Assists oder Kills habt.

Vermutlich könnt ihr die Aufgabe lösen, bis Lillia dann am 22. Juli mit dem Patch 10.15 offiziell erscheint.

Lillia wird eine „Mid-Range-Junglerin“ mit dem Thema „Traum und Schlaf“ – oh, und sie ist zur Hälfte ein Reh.

Ist das sicher? Darüber wurde lange gerätselt. Denn offiziell ist bei dem Thema nichts. Die Methode, Lillia’s Haiku zu erhalten, mussten Spieler über „Versuch und Irrtum“ herausfinden.

Aber seit heute Morgen um 4 Uhr scheint sich diese Methode, 350 Takedowns als Jungler zu sammeln, bewährt zu haben. Vorher vermutete man, der Erhalt des Items hätte irgendwas mit „Thresh“ oder mysteriösen Voice-Lines zu tun.

Aber es scheint wirklich so „mechanisch“ zu sein, wie einige auf reddit berichten (via reddit). Diese Spieler konnten das Item dann im Spiel erhalten.

LoL-Spieler holen sich neue Heldin Lillia gratis in Games gegen Bots

So machen Spieler das in der Praxis: Wie man auf reddit lesen kann, verabreden sich Freunde, dazu Spiele gegen die einfachsten Bots zu machen und dann sicherzustellen, dass der Jungler die maximalen Assists und Kills pro Runde erhält.

Danach wechseln sie sich ab, wer Jungler spielen darf.

