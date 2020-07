Die League of Legends bekommt demnächst zwei neue Helden. Neben der Junglerin Lillia, wird wohl auch der neue Champion Yone ins MOBA kommen. Das wird dann der 150. spielbare Charaktere der League of Legends. Das Spannende an dem: Der Bruder von Yasuo ist in der Lore von LoL eigentlich schon tot.

Was für neue Helden kommen? Zum großen Sommer-Event in LoL werden 2 neue Helden erwartet:

Das eine ist ein „dreamy jungler“ – die Heldin hat sich mittlerweile als das Rehmädchen Lillia herausgestellt. Die wurde nun offiziell von Riot Games angekündigt

Der zweite Held ist ein „masked Stranger, who refused to die“ – mittlerweile vermutet man bei ihm stark, dass es sich um Yone handeln muss, den verstorbenen Bruder von Yasuo

Weiter hieß es über den zweiten Helden, dass der Champ Spieler daran erinnern werde, dass „manche Dämonen besser in der Vergangenheit“ bleiben.

Offiziell ist Yone noch nicht vorgestellt, aber in den letzten Tagen kamen immer mehr Leaks und Details über den Helden ans Licht, weshalb mittlerweile eigentlich fast klar ist, dass es sich beim 150. Champ in LoL um Yone handeln muss.

Was wird das für ein Held? Offiziell sind keine Details bekannt. Man geht davon aus, dass es ein Assassine wird. Wahrscheinlich dürfte die Skills denen von Yasuo, seinem Bruder, ähneln.

Leaks zeigen Skin und Basis-Version von Yone

So sieht Yone aus: Bereits am 7. Juli wurde erste Splash-Art von Yone über Twitter geleakt. Diese Splash Art zeigt den „Spirit Blossom Skin“, also nicht den eigentlichen Ursprungs-Skin von Yone, sondern eine erste Variante.

another leak? pic.twitter.com/TpmxTBn4Ul — Comrade 🇧🇷 (@olcomrade) July 7, 2020 Das ist ein besonderer Skin von Yone.

Es gibt zudem noch einen weiteren Leak des Dataminers „JumaraloHexCore“, der zeigt Yone als eine Art Dämon, der zwei Schwerter hält und dunkle Schwingen aufweist.

Yone Leaked pic.twitter.com/WdJy0Urvmh — Jumaralo Hex (@JumaraloHexCore) July 8, 2020 Das soll der Original-Yone sein.

Das ist das Besondere an Yone: Die Figur „Yone“ ist in der Story von League of Legends der ältere Bruder des Champions Yasuo. Die beiden wuchsen gemeinsam auf und lernten die Kampfkunst. Yone versuchte dabei ein beruhigender und ausgleichender Pol zu Yasuos wachsender Arroganz zu sein, aber Yasuo wurde immer arroganter und traf leichtsinnige Entscheidungen. Letztlich wurde Yasuo für den Tod seines Meisters verantwortlich gemacht, weil er leichtsinnig seinen Posten verlassen hatte. Er wurde ausgestoßen und floh als Gejagter.

Yone spürte ihn auf und stellte ihn zum Zweikampf. Doch Yasuo tötete seinen älteren Bruder.

Die Theorie ist jetzt, dass Yone als eine Art übernatürliches Wesen zurückgekommen ist, dass Rache an seinem Bruder nehmen will. Als „Dämon, der besser in der Vergangenheit geblieben wäre“ und als „maskierter Fremder“ (via reddit). Zu dieser Theorie scheinen die geleakten Bilder gut zu passen.

Release wohl relativ bald

Wann kommt der neue Held? Lillia wird am 22. Juli erwartet. Yone könnte dann einige Wochen später ins Spiel kommen, noch während das „große Sommer-Event“ läuft.

Die League of Legends verändert sich stetig

Ein wichtiger Quell dafür, dass die League of Legends auch im Jahr 2020 noch frisch bleibt, sind die neuen Champs wie Lillia und Yone. Dazu schraubt LoL fast unentwegt an der Balance des Spiels. Aber es sind auch einige tiefgreifende und grundlegende Änderungen am Spiel geplant:

